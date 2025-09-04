Zelenski: Moskva namjerno odgađa moj sastanak s Putinom

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je optužio Moskvu tijekom posjeta Parizu u četvrtak da odgađa sastanak između njega i ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Rusija čini sve što je moguće da odgodi naš sastanak, rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u Parizu.

Izjavio je to nakon razgovora s tzv. 'koalicijom voljnih', savezom od oko 35 zemalja koje podržavaju Kijev u borbi protiv sveobuhvatne ruske invazije.

U srijedu je Putin tijekom konferencije za novinare u Kini rekao da bi Zelenski mogao doći na sastanak u Moskvu, ako postoje izgledi za povoljan ishod.

Zelenski smatra da je ideja o sastanku u Moskvi zapravo Putinov način da izbjegne sastanak.

Ukrajinski je predsjednik više puta apelirao na sastanak licem u lice s Putinom radi razgovora o prekidu vatre kako bi se okončao rat koji je započeo ruskom invazijom u veljači 2022.

Moskva inzistira na stavu da eventualni sastanak mora biti dobro pripremljen kako bi se osigurao njegov uspjeh.