S DRONOVIMA

Zelenski: Možda ćemo gađati mimohod u Moskvi!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Maxim Shemetov

Rusija je najavila paradu za 9. svibnja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi, rekao je Zelenski

Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinske bespilotne letjelice mogle gađati rusku vojnu paradu povodom Dana pobjede 9. svibnja u Moskvi, dok se Kremlj priprema za jedan od svojih najsimboličnijih događaja.

Govoreći na otvaranju 8. summita Europske političke zajednice u Erevanu, Zelenski je sugerirao da Rusija više nije sposobna pokazati vojnu moć kao što je to činila prethodnih godina, piše Kyiv Post.

FILE PHOTO: Ukraine's President Zelenskiy visits a front line in Donetsk region
Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

 - Rusija je najavila paradu za 9. svibnja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put nakon mnogo, mnogo godina da si ne mogu priuštiti prisutnost oružja na paradi - rekao je Zelenski. Dodao je da bi mogli napasti dronovima mimohod za Dan pobjede 9. svibnja.

  - Ukrajinske bespilotne letjelice također mogu udariti na ovu paradu. To pokazuje da više nisu snažni kao prije - rekao je Zelenski.

Već su gađali Moskvu u ponedjeljak

Prema ruskim dužnosnicima i medijskim izvješćima, ukrajinska je bespilotna letjelica rano u ponedjeljak pogodila stambeni neboder u zapadnom dijelu Moskve, oštetivši stanove i razbacavši krhotine.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin izjavio je da nije bilo žrtava nakon što je bespilotna letjelica oko 1 sat ujutro udarila u zgradu u blizini ulice Mosfilmovskaja. Hitne službe izašle su na mjesto događaja.

Ruski kanali na Telegramu, uključujući Mash, izvijestili su da je udar pogodio stambeni kompleks u ulici Mosfilmovskaja. U udaru su uništeni zidovi u trima sobama na 36. katu, dok se dio fasade srušio na parkirani automobil ispod zgrade. Prema izvješćima, krhotine i razbijeno staklo bili su razbacani po cijelom području.

