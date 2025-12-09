Obavijesti

News

PROČISTIO PLAN

Zelenski spreman predstaviti nove dokumente za mir SAD-u

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Valentyn Ogirenko

Kijev pod pritiskom Washingtona da prihvati brži put do primirja, ali Zelenski odbija ustupke Moskvi. S europskim partnerima usuglasio je nove komponente mirovnog okvira.

Ukrajina i njezini europski partneri uskoro će SAD-u predstaviti "pročišćene dokumente" o mirovnom planu za okončanje rata s Rusijom, najavio je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Kijev je pod pritiskom Bijele kuće da osigura brzi mir, ali se protivi prošlomjesečnom planu koji podržavaju Sjedinjene Države, a koji mnogi smatraju povoljnim za Moskvu.

Ukrajinski dužnosnici također traže snažna sigurnosna jamstva od partnera, u slučaju dogovora o prekidu vatre, kako bi spriječili ponovni napad Rusije u budućnosti. U izjavi je Zelenskij rekao da su nove komponente sporazuma, dogovorene s britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima u Londonu u ponedjeljak, spremne za pregled SAD-a.

"Ukrajinska i europska komponenta sada su razvijenije i spremni smo ih predstaviti našim partnerima u SAD-u. Očekujemo da ćemo potencijalne korake brzo učiniti što izvedivijima", napisao je na platformi X.

Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je u utorak da saveznici rade na tri odvojena dokumenta, uključujući okvir od 20 točaka, skup sigurnosnih jamstava i plan obnove.

"Mislim da smo bliže mirovnom sporazumu nego ikad od početka rata", rekao je na događaju u Helsinkiju.

Između ostalih zahtjeva, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Ukrajina mora predati cijelu svoju istočnu regiju Donbas prije nego što Rusija prestane s borbama, što Zelenskij dosljedno odbija.

"Rusija je puno veća. Mnogo je jača u tom smislu", rekao je Trump u intervjuu za Politico, dodavši da će Zelenskij "morati početi prihvaćati neke stvari".

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Ukrajini, zamjenica američkog veleposlanika Jennifer Locetta izjavila je da Sjedinjene Države rade na premošćivanju jaza između Moskve i Kijeva. Rekla je da je cilj osigurati trajno primirje i "međusobno dogovoreni mirovni sporazum koji ostavlja Ukrajinu suverenom i neovisnom te joj pruža priliku za pravi prosperitet".

"Ono što imamo na stolu prilično su realni prijedlozi za dugoročno i trajno rješenje ukrajinskog sukoba. Rusija će u svakom slučaju postići ciljeve svoje specijalne vojne operacije. Jedino je pitanje hoćemo li to učiniti vojno ili diplomatski. Ponovno ponavljamo da preferiramo ovaj drugi način", rekao je Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.

Zelenskij je u utorak izjavio da je spreman održati izbore u roku od tri mjeseca ako SAD i ostali saveznici Kijeva mogu osigurati sigurnost glasovanja. Ratni izbori su zakonom zabranjeni, ali Zelenskij, čiji je mandat istekao prošle godine, suočava se s ponovnim pritiskom američkog predsjednika da održi glasovanje.

"Spreman sam za izbore, a štoviše, molim... da mi SAD pomognu, možda zajedno s europskim kolegama, kako bih osigurao sigurnost izbora", rekao je Zelenskij u komentarima novinarima. "A onda će u sljedećih 60-90 dana Ukrajina biti spremna održati izbore."

Zelenskijeva izjava uslijedila je nakon Trumpovih komentara u intervjuu za Politico, u kojem se sugerira da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora.

Zelenski preradio Trumpov plan. Pogledajte tri dokumenta bez kojih nema kraja rata
HOĆE LI PUTIN PRISTATI

Zelenski preradio Trumpov plan. Pogledajte tri dokumenta bez kojih nema kraja rata

Prvi dokument obuhvaća već spomenutu revidiranu verziju koju Kijev vidi kao panaceju za trenutačni rat.  Drugi dokument usredotočen je na sigurnosna jamstva koja Kijev priprema s Washingtonom i europskim partnerima.
EU blizu dogovara o financiranju Ukrajine u 2026. i 2027.: Važna je zamrznuta ruska imovina
BLIZU RJEŠENJA

EU blizu dogovara o financiranju Ukrajine u 2026. i 2027.: Važna je zamrznuta ruska imovina

Antonio Costa poručuje da se završno usklađuju pravni i tehnički detalji, dok Belgija traži jamstva zbog rizika korištenja zamrznute ruske imovine.
Pripadnik britanske vojske preminuo u nesreći u Ukrajini
PROMATRAO TESTIRANJA

Pripadnik britanske vojske preminuo u nesreći u Ukrajini

Ministar obrane John Healey izrazio sućut obitelji i kolegama nakon nesreće daleko od bojišnice.

