Zelenski spreman predstaviti nove dokumente za mir SAD-u

Ukrajina i njezini europski partneri uskoro će SAD-u predstaviti "pročišćene dokumente" o mirovnom planu za okončanje rata s Rusijom, najavio je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij.

Kijev je pod pritiskom Bijele kuće da osigura brzi mir, ali se protivi prošlomjesečnom planu koji podržavaju Sjedinjene Države, a koji mnogi smatraju povoljnim za Moskvu.

Ukrajinski dužnosnici također traže snažna sigurnosna jamstva od partnera, u slučaju dogovora o prekidu vatre, kako bi spriječili ponovni napad Rusije u budućnosti. U izjavi je Zelenskij rekao da su nove komponente sporazuma, dogovorene s britanskim, francuskim i njemačkim čelnicima u Londonu u ponedjeljak, spremne za pregled SAD-a.

"Ukrajinska i europska komponenta sada su razvijenije i spremni smo ih predstaviti našim partnerima u SAD-u. Očekujemo da ćemo potencijalne korake brzo učiniti što izvedivijima", napisao je na platformi X.

Finski predsjednik Alexander Stubb rekao je u utorak da saveznici rade na tri odvojena dokumenta, uključujući okvir od 20 točaka, skup sigurnosnih jamstava i plan obnove.

"Mislim da smo bliže mirovnom sporazumu nego ikad od početka rata", rekao je na događaju u Helsinkiju.

Između ostalih zahtjeva, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Ukrajina mora predati cijelu svoju istočnu regiju Donbas prije nego što Rusija prestane s borbama, što Zelenskij dosljedno odbija.

"Rusija je puno veća. Mnogo je jača u tom smislu", rekao je Trump u intervjuu za Politico, dodavši da će Zelenskij "morati početi prihvaćati neke stvari".

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Ukrajini, zamjenica američkog veleposlanika Jennifer Locetta izjavila je da Sjedinjene Države rade na premošćivanju jaza između Moskve i Kijeva. Rekla je da je cilj osigurati trajno primirje i "međusobno dogovoreni mirovni sporazum koji ostavlja Ukrajinu suverenom i neovisnom te joj pruža priliku za pravi prosperitet".

"Ono što imamo na stolu prilično su realni prijedlozi za dugoročno i trajno rješenje ukrajinskog sukoba. Rusija će u svakom slučaju postići ciljeve svoje specijalne vojne operacije. Jedino je pitanje hoćemo li to učiniti vojno ili diplomatski. Ponovno ponavljamo da preferiramo ovaj drugi način", rekao je Vasilij Nebenzja, stalni predstavnik Rusije pri UN-u.

Zelenskij je u utorak izjavio da je spreman održati izbore u roku od tri mjeseca ako SAD i ostali saveznici Kijeva mogu osigurati sigurnost glasovanja. Ratni izbori su zakonom zabranjeni, ali Zelenskij, čiji je mandat istekao prošle godine, suočava se s ponovnim pritiskom američkog predsjednika da održi glasovanje.

"Spreman sam za izbore, a štoviše, molim... da mi SAD pomognu, možda zajedno s europskim kolegama, kako bih osigurao sigurnost izbora", rekao je Zelenskij u komentarima novinarima. "A onda će u sljedećih 60-90 dana Ukrajina biti spremna održati izbore."

Zelenskijeva izjava uslijedila je nakon Trumpovih komentara u intervjuu za Politico, u kojem se sugerira da ukrajinska vlada koristi rat kao izgovor za izbjegavanje izbora.