Zelenski odgovorio Putinu: 'Mi ne radimo rasističku podjelu svijeta za razliku od Rusije'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svom video obraćanju optužio Rusiju za rasizam, odgovorio Putinu na izvoz ukrajinskog žita i demantirao riječi ruskog predsjednika da se ukrajinsko žito izvozi samo u Europu.

- Nastavlja se realizacija inicijative izvoza žitarica, koja je važan alat za naše gospodarstvo i za sve partnere naše države. Ukrajinska hrana izvozila se na tri kontinenta. U Afriku, Aziju i Europu. Konkretno, 54 plovila već su poslana u Aziju, 16 plovila već je poslano u Afriku, 32 plovila u Europu, a dio ove količine se, međutim, šalje u azijske i afričke zemlje.

Danas je u Rusiji zvučala još jedna lažna izjava da se apsolutna većina ukrajinskog žita izvozi u europske zemlje. Pa, u Rusiji se već dugo nisu čule istinite riječi na službenoj razini i to nikoga ne čudi. Do kraja ovog mjeseca iz naših morskih luka može se izvesti čak 3 milijuna tona poljoprivrednih proizvoda. A značajan dio njih namijenjen je najsiromašnijim i najpotrebitijim zemljama. Konkretno, prvi teret je isporučen u Etiopiju. Ruta je bila teška, prvo morem, a zatim kamionima. Ali stotine tisuća Etiopljana zapravo je spašeno od gladi.

Možda Rusija time nije zadovoljna i ne želi to primijetiti. Međutim, to je upravo ono što svijet treba. Potrebno je spasiti zemlje na različitim kontinentima od kaosa, potrebno je spasiti ljude od gladi. Za razliku od Rusije, mi ne pravimo rasističku podjelu svijeta na one koji zaslužuju sigurnost i one koji je navodno ne zaslužuju, one koji zaslužuju živjeti bez gladi i one koji to navodno ne zaslužuju. Podržavamo sve ljude, sve zemlje. I one koji nam pomažu, i one koji se suzdržavaju da nam pomognu. I one stabilnije i one manje stabilne, napominje on.

Na kraju obraćanja Volodimir Zelenski je istaknuo da je Ukrajina bila, jest i bit će jamac svjetske prehrambene sigurnosti, a također je zahvalio svim braniteljima i svim partnerima na pomoći u borbi za slobodu.

