Zelenski odgovorio Trumpu: Spreman sam stati s napadima, ali Putin mora prvi povući potez

Ukrajina je spremna obustaviti napade na ruske rafinerije nafte ako Moskva prekine napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu, izjavio je u nedjelju predsjednik Volodimir Zelenski, nakon što je američki predsjednik Donald Trump zatražio da Kijev jednostrano obustavi napade. Trump je u srijedu okrivio ukrajinske napade na ruske rafinerije za rast cijena dizela u SAD-u i rekao da bi Zelenskij "svakako morao prestati", dodavši da bi ga Ukrajina trebala zamijeniti na mjestu predsjednika države jer je propustio nekoliko prilika za postizanje dogovora s Moskvom.

Oštar rast globalnih cijena dizela, koji je uslijedio nakon izbijanja rata u Iranu u veljači, postao je politički teret za Trumpovu Republikansku stranku uoči međuizbora sljedećeg mjeseca, na kojima bi oporbeni demokrati mogli preuzeti kontrolu nad jednim ili oba doma Kongresa.

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Pokretanje videa... VIDEO Zelenski o napadima na rafinerije | Video: 24sata/Reuters

Zelenski je u nedjelju ponovio dugogodišnje stajalište Ukrajine da je spremna obustaviti napade na ruske rafinerije samo u sklopu obostrane deeskalacije sukoba, što znači da bi Moskva trebala prekinuti napade na ukrajinsku elektroenergetsku infrastrukturu.

Svaki takav dogovor morao bi sadržavati "stvarna jamstva", rekao je Zelenski.

"Pravi uzrok rata u Europi je Rusija i samo Rusija", poručio je Zelenskij, bez izričitog aludiranja na Trumpove izjave. "Obustava napada na energetsku infrastrukturu moguća je već danas, no Putin to ne želi."

Zelenski je u subotu ljutito reagirao na Trumpovu najavu sporazuma s Rusijom o opskrbi dizelom, ustvrdivši da će to samo osnažiti napade Moskve na Ukrajinu.

Analitičari navode kako je malo vjerojatno da će Trumpov sporazum s Moskvom dovesti do trajnog sniženja cijena goriva, s obzirom na to da su količine i dalje znatno niže od onih koje Rusija uobičajeno izvozi kada se njezine rafinerije ne napada.

Sporazum o dizelu kritizirali su i američki zastupnici, uključujući jednog od Trumpovih stranačkih kolega, zastupnika Dona Bacona, koji je izjavio da je vrijeme za uvođenje dodatnih sankcija, a ne za njihovo ukidanje.

'Naši partneri su nas izdali'

Na ulicama Kijeva nekoliko je stanovnika izrazilo ogorčenje Trumpovim prijedlogom da Ukrajina pronađe novog predsjednika spremnog na dogovor s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Nitko nam nema pravo govoriti što da radimo, osobito zato što se izbori ne mogu održavati u ratno vrijeme", rekla je Sabina, 40-godišnja učiteljica u osnovnoj školi, referirajući se na ukrajinsku zabranu održavanja izbora tijekom ratnog stanja iz sigurnosnih razloga.

"Po mom mišljenju, naši partneri su nas izdali", rekla je, opisujući Trumpove izjave.

Zelenski je najavio da će u nedjelju nastaviti razgovore s europskim čelnicima te da se svakodnevno vodi dijalog o dodatnim paketima zračne obrane, uključujući streljivo za borbene zrakoplove koji se koriste za rušenje ruskih dronova na mlazni pogon.

U ponedjeljak bi ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha trebao sudjelovati na sastanku Vijeća za vanjske poslove Europske unije, na kojem se očekuje rasprava o jačanju pritiska sankcijama na Rusiju i napretku u pregovorima o pristupanju Ukrajine EU-u.