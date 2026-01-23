Obavijesti

NE PODNOSE SE

Zelenski: Orban zaslužuje šamar. Orban: Prešao je granicu

Piše Filip Sulimanec,
Zelenski: Orban zaslužuje šamar. Orban: Prešao je granicu
Foto: Bernadett Szabo

Tu smo gdje jesmo. Predsjednik Zelenski je sve okrenuo naglavačke, a Bruxelles je spreman platiti. I mi ćemo o ovome imati što za reći. Dolazi nacionalna peticija, putem koje možemo poslati jasnu poruku Bruxellesu: nećemo platiti, rekao je Orban

Ukrajinski predsjednik Zelenski u Davosu je bez rukavica rekao što misli o EU, Grenlandu, stanju u Ukrajini, a posebno teške riječi imao je za mađarskog premijera Viktora Orbana.

 - Svaki ‘Viktor’ koji živi od europskog novca, dok istovremeno pokušava rasprodati europske interese, zaslužuje jedan pošten šamar - rekao je Zelenski očigledno osvrćući se na Viktora Orbana koji na svakom koraku opstruira EU i njenu politiku prema rat u Ukrajini.

Orban mu nije ostao dužan te se oglasio na X-u i poručio da je prešao granicu.

 - Jučer je u Davosu predsjednik Zelenski prešao granicu. Nije ništa novo u tome što je, kako se u Mađarskoj približavaju izbori, ponovno uzeo na nišan mađarsku vladu, ali i mene osobno. No iznenađujuće je bilo to što je u svom govoru kritizirao i sve ostale europske čelnike. Tvrdi da je pomoć upućena Ukrajini nedostatna, da je oružja premalo i da europska odlučnost nije dovoljna - napisao je Orban pa objavio novu pomoć koju će Ukrajina dobiti.

 - Na odgovor iz Bruxellesa nije se dugo čekalo. Sinoć je Ursula von der Leyen predstavila plan puta za razvoj Ukrajine. U njemu su briselski dužnosnici prihvatili sve ukrajinske zahtjeve: 800 milijardi dolara za Ukrajinu, ubrzano članstvo u EU do 2027. godine te daljnju potporu sve do 2040. Tu smo gdje jesmo. Predsjednik Zelenski je sve okrenuo naglavačke, a Bruxelles je spreman platiti. I mi ćemo o ovome imati što za reći. Dolazi nacionalna peticija, putem koje možemo poslati jasnu poruku Bruxellesu: nećemo platiti - zaključio je Orban.

