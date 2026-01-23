Obavijesti

FRUSTRIRAN JE

Zelenski opleo po EU: 'Samo pričate, a ništa ne radite. Neće vam drugi rješavati probleme'

Piše Filip Sulimanec,
Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Kakvu poruku šaljete Kini, Rusiji i Danskoj kada pošaljete 14 ili 40 vojnika na Grenland, što bi se time uopće postiglo, ljutito je rekao

Volodimir Zelenski oštro je kritizirao Europu u vatrenom govoru u Davosu, optuživši europske čelnike da su u “greenland modu” jer čekaju vodstvo Donalda Trumpa u vezi s Ukrajinom i drugim geopolitičkim krizama, umjesto da sami poduzmu konkretne poteze, piše Guardian.

Zelenski u Davosu 01:26
Zelenski u Davosu | Video: 24sata/Reuters

Ponavljanje ispraznih fraza poput: oštro osuđujemo, pozivamo itd..., povezao je s filmom Groundhog day.

 - Svi se sjećaju velikog američkog filma Beskrajan dan, ali nitko ne bi želio tako živjeti”, rekao je Zelenski. “Ponavljati istu stvar tjednima, mjesecima, a naravno i godinama. A ipak, upravo tako sada živimo - rekao je Zelenski.

Poziv ukrajinskog predsjednika na mobilizaciju, usmjeren i prema nekim od najbližih saveznika Kijeva, zaokružio je tjedan izvanredne diplomatske drame na Svjetskom ekonomskom forumu u švicarskom skijalištu. Ondje su europski čelnici užurbano nastojali okončati zastoj s Bijelom kućom oko Grenlanda, dok je nekoliko zapadnih lidera – predvođenih kanadskim premijerom Markom Carneyjem – pozvalo na snažniji otpor Trumpovim teritorijalnim ambicijama i političkim hirovima.

Zelenski je rekao: “Slanje 14 ili 40 vojnika na Grenland – što bi se time uopće postiglo? Kakvu poruku to šalje Putinu? Kini? I možda najvažnije, kakvu poruku šalje Danskoj?”

Zelenski nakon razgovora s Trumpom rekao da je pitanje teritorija i dalje neriješeno

Tijekom govora sugerirao je da bi Ukrajina mogla pomoći u obrani Europe u slučaju ruske invazije na Grenland, rekavši: “Znamo što učiniti ako se ruski ratni brodovi približe Grenlandu. Ukrajina u tome može pomoći. Oni mogu potonuti kod Grenlanda, baš kao što tonu kod Krima.” Zelenski je u govoru zatražio snažniji pritisak na Kremlj, u trenutku kada je Trump u četvrtak poslao svog izaslanika Stevea Witkoffa u Moskvu na sastanak s Vladimirom Putinom, u najnovijem pokušaju da se unaprijede mirovni pregovori između dviju zemalja.

“Još prošle godine, ovdje u Davosu, završio sam svoj govor riječima: ‘Europa mora znati kako se braniti’”, rekao je Zelenski. “Prošla je godina dana i ništa se nije promijenilo. Svi su pažnju usmjerili na Grenland i jasno je da većina čelnika nije sigurna što učiniti po tom pitanju. Čini se kao da svi samo čekaju da se Amerika ‘ohladi’ oko ove teme, nadajući se da će ona sama od sebe nestati. Ali što ako ne nestane – što onda?”

Ukrajina je, zajedno s Rusijom i Bjelorusijom, pozvana da se pridruži toj inicijativi, no zasad je to odbila.

“Za nas je razumljivo da ćemo biti u tom odboru kada rat završi”, rekao je Zelenski. Za sada, “mi smo neprijatelji [Rusima]. Bjelorusija je saveznik Rusa. Ne možemo biti s njima.”

