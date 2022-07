Zelenski otkrio koja mu je stvar najstrašnija oko Putina, svijetu poručio: Svi ste odgovorni...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru s poznatim britanskim novinarom Piersom Morganom otkrio je koja mu je 'najstrašnija' stvar oko ruskog predsjednika Vladimira Putina.

- Za mene je to činjenica što je on zdravog uma. I zna što radi. Razumije sve što se događa, zna koliko ljudi ubija, zna koliko ljudi je silovano... Zna i tko je to napravio. Zna i broj djece koju su deportirali u Rusiju - počeo je monolog Zelenski i odmah nastavio:

- Svijet je dopustio da se ova situacija dogodi. Dopustio je da osoba poput Putina 'izroni'. Zbog toga, odgovornost za rat u Ukrajini leži na cijelom svijetu - govori Zelenski, piše Newsweek.

U razgovoru s Morganom Zelenski je Borisa Johnsona, britanskog premijera na odlasku, nazvao najbližim saveznikom u ratu protiv Rusije.

- U kontaktu smo svaki drugi dan. On je veliki prijatelj ukrajinskog naroda. Ne želim da nestane s političke pozornice i nadam se da će biti na nekoj poziciji, ali to je na britanskom narodu da odluči - rekao je Zelenski i za kraj dodao kako se nada da će i budući britanski vođa biti uz Ukrajinu...

