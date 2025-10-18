Obavijesti

TRUMP ZOVE NA SPORAZUM

Zelenski otvoren za bilo koju vrstu razgovora o miru: 'Rusija se istinski boji Tomahawka'

Zelenski otvoren za bilo koju vrstu razgovora o miru: 'Rusija se istinski boji Tomahawka'
Foto: Jonathan Ernst

U vezi s potencijalnom isporukom američkih projektila Tomahawk Ukrajini, Zelenski je izjavio da je "realan", da se o toj temi raspravljalo na sastanku, ali da SAD ne žele izazvati "eskalaciju" s Moskvom..

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski za sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom rekao je da je bio "produktivan" i da je  otvoren za bilateralne ili trilateralne razgovore, "za bilo koju vrstu koja približava miru", dok je Trump objavio da je "vrijeme da se nađe sporazum za okončanje rata".

"Vjerujemo da Trump želi završiti ovaj rat", rekao je Zelenski u petak nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući.

"Rusija se boji Tomahawka, istinski se boji, jer je to moćno oružje", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u petak.

Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: Jonathan Ernst

Iako je sastanak s Trumpom opisao kao "produktivan", Zelenskij je rekao i da "računa na Trumpa da će izvršiti pritisak na Putina".

Također je još jednom pozvao na "sigurnosna jamstva" za svoju zemlju i rekao da je "otvoren" za trostrani summit s Trumpom i Putinom kako bi se pokušali zaustaviti rusku invaziju.

Prema izvoru iz ukrajinske delegacije u Washingtonu, Zelenski je također predstavio Trumpu "karte" koje prikazuju potencijalne ciljeve u Rusiji koje bi se mogli pogoditi.

"Na tim kartama postoje točke pritiska u ruskoj obrani i vojnoj ekonomiji koje se mogu 'ciljati' kako bi se (Vladimira) Putina prisililo da okonča rat", objasnio je taj izvor novinarima.

Zelenski je otkrio i da je nakon sastanka s američkim predsjednikom telefonom razgovarao s europskim čelnicima.

Američki predsjednik Trump na mreži Truth Social objavio je da je Zelenskom na sastanku rekao da je "vrijeme da se nađe sporazum za okončanje rata".

"Sastanak s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim bio je vrlo zanimljiv i srdačan, ali rekao sam mu, kao što sam snažno predložio predsjedniku Putinu, da je vrijeme da se zaustavi ubijanje i pronađe dogovor", napisao je Trump, tvrdeći da bi dvije zaraćene strane trebale "stati tamo gdje jesu“.

