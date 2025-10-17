EU Komisija: Pozdravljamo sastanak Trump-Putin ako može dovesti do pravednog mira...

Najavljeni sastanak predsjednika SAD-a i Rusije u Budimpešti je dobrodošao ako može dovesti do pravednog i trajnog mira u Ukrajini, izjavio je u petak glasnogovornik EU Komisije.

“Pozdravljamo taj sastanak ako pomaže postizanju trajnog i pravednog mira u Ukrajini”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je nakon telefonskog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom da će se njih dvojica sastati u Budimpešti u sljedeća dva tjedna.

Što se tiče logističkih pitanja oko dolaska ruskog predsjednika u Budimpeštu, u Komisiji su pojasnili da svaka zemlja članica može iznimno odobriti odstupanje od zabrane ulaska u europski zračni prostor za ruske zrakoplove.

Glasnogovornica Komisije Anitta Hipper je rekla da je u okviru sankcija ruskom predsjedniku Putinu i ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu zamrznuta imovina u EU-u, ali ne i zabrana ulaska na teritorij EU-a.

Međunarodni kazneni sud (ICC) je izdao tjeralicu za Putina 2023. godine zbog ratnih zločina povezanih s nezakonitom deportacijom ukrajinske djece. Mađarska je već ugostila u travnju ove godine izraelskog premijera Benjamina Netanyahua za kojim je također ICC raspisao tjeralicu.

Nakon toga mađarska je vlada obavijestila da se povlači iz toga suda.

Međutim, prema statutu ICC-a, Mađarska je i dalje dužna uhititi Putina jer povlačenje iz suda stupa na snagu godinu dana nakon što je o tome obaviješten glavni tajnik UN-a. U mađarskom slučaju to je lipanj 2026.

Mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto rekao je u petak da će Budimpešta osigurati da Putin nesmetano uđe na njezin teritorij radi susreta s Trumpom te da se uspješno vrati u Rusiju.