PROCURILI DETALJI SASTANKA

Zelenski pod pritiskom Trumpa: 'Pristani ili riskiraš uništenje!'

Foto: Jonathan Ernst

Trump je inzistirao da Zelenski preda cijelu istočnu regiju Donbas Rusiji, navodno zrcaleći stav ruskog predsjednika tijekom poziva dan ranije, navode novine pozivajući se na osobe upoznate s problematikom

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da prihvati ruske uvjete okončanja rata između Rusije i Ukrajine na sastanku u Bijeloj kući u petak, upozorivši da je predsjednik Vladimir Putin zaprijetio "uništiti" Ukrajinu ako ne pristane na dogovor, izvijestio je Financial Times u nedjelju.

Tijekom sastanka, Trump je inzistirao da Zelenski preda cijelu istočnu regiju Donbas Rusiji, navodno zrcaleći stav ruskog predsjednika tijekom poziva dan ranije, navode novine pozivajući se na osobe upoznate s problematikom.

Foto: Jonathan Ernst

Ukrajina je naposljetku uspjela pridobiti Trumpa da podrži zamrzavanje trenutačnih crta bojišnice, navodi FT. Trump je nakon sastanka rekao da dvije strane trebaju zaustaviti rat duž borbenih linija, a Zelenskij je rekao da je to važna točka.

Zelenski je u Bijelu kuću stigao u petak, zahtijevajući oružje kako bi zemlja nastavila ratovati, no susreo se s američkim predsjednikom zainteresiranijim da dogovori mir.

U pozivu s Trumpom u četvrtak, Putin je ponudio neka mala područja dviju južnih regija Herson i Zaporižje, u zamjenu za puno veće dijelove Donbasa koji su sada pod ukrajinskom kontrolom, navodi FT.

Foto: Jonathan Ernst

To je manje nego njegov prvotni zahtjev iz 2024. godine u kojem od KIjeva traži da preda cijeli Donbas i regije Herson i Zaporižju na jugu, područje od oko 20.000 kvadratnih kilometara.

Zelenskijev glasnogovornik nije odmah odgovorio na zahtjev za komentarom o tome je li Trump izvršio pritisak na Zelenskija da prihvati mir prema ruskim uvjetima.

Trump i Putin dogovorili su u četvrtak da održe drugi samit o ratu u Ukrajini unutar naredna dva tjedna, najvjerojatnije u Budimpešti, nakon sastanka na Aljasci 15. kolovoza na kojemu nije postignut napredak.

