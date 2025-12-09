Prvi dokument obuhvaća već spomenutu revidiranu verziju koju Kijev vidi kao panaceju za trenutačni rat. Drugi dokument usredotočen je na sigurnosna jamstva koja Kijev priprema s Washingtonom i europskim partnerima.
Zelenski preradio Trumpov plan. Pogledajte tri dokumenta bez kojih nema kraja rata
Odmah je bilo jasno da je Trumpov plan od 28 točaka praktički kapitulacija Kijeva. Sada su Zelenski i Koalicija voljnih revidirali plan i smanjili ga na 20 točaka, piše Kyiv Independent. Kijev je sa saveznicima izradio tri dokumenta koji uključuju okvirni mirovni sporazum, sigurnosna jamstva i obnovu zemlje.
- Čekam prijedloge naše vojske i iz njihovog dijaloga s Amerikancima - dodao je Zelenski, istaknuvši da su jamstva ključna za bilo kakvu daljnju raspravu.
Priznao je da SAD "još nije spreman vidjeti Ukrajinu u NATO-u", nazvavši to "otvorenom informacijom". Naglasio je da je prioritet Kijeva izgradnja učinkovitih jamstava od strane europske Koalicije voljnih i, što je najvažnije, od SAD-a.
"Vrlo je važno - to su bilateralna sigurnosna jamstva između Ukrajine i SAD-a", rekao je Zelenski. "Ona su ocrtana u planu od 20 točaka. To je kao članak 5. NATO-a."
Treći dokument bavi se obnovom Ukrajine, koju je Zelenski opisao kao ključnu za planiranje budućnosti zemlje, čak i dok rat još uvijek traje.
