Zelenski preradio Trumpov plan. Pogledajte tri dokumenta bez kojih nema kraja rata

Odmah je bilo jasno da je Trumpov plan od 28 točaka praktički kapitulacija Kijeva. Sada su Zelenski i Koalicija voljnih revidirali plan i smanjili ga na 20 točaka, piše Kyiv Independent. Kijev je sa saveznicima izradio tri dokumenta koji uključuju okvirni mirovni sporazum, sigurnosna jamstva i obnovu zemlje.

Prvi dokument obuhvaća već spomenutu revidiranu verziju koju Kijev vidi kao panaceju za trenutačni rat. Drugi dokument usredotočen je na sigurnosna jamstva koja Kijev priprema s Washingtonom i europskim partnerima.

- Čekam prijedloge naše vojske i iz njihovog dijaloga s Amerikancima - dodao je Zelenski, istaknuvši da su jamstva ključna za bilo kakvu daljnju raspravu.

Priznao je da SAD "još nije spreman vidjeti Ukrajinu u NATO-u", nazvavši to "otvorenom informacijom". Naglasio je da je prioritet Kijeva izgradnja učinkovitih jamstava od strane europske Koalicije voljnih i, što je najvažnije, od SAD-a.

"Vrlo je važno - to su bilateralna sigurnosna jamstva između Ukrajine i SAD-a", rekao je Zelenski. "Ona su ocrtana u planu od 20 točaka. To je kao članak 5. NATO-a."

Treći dokument bavi se obnovom Ukrajine, koju je Zelenski opisao kao ključnu za planiranje budućnosti zemlje, čak i dok rat još uvijek traje.