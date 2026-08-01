Zelenski priznao: Svaka noć bez Patriota znači još više žrtava

Kijev je rano u subotu pogodilo više valova balističkih projektila, pri čemu su, prema ukrajinskim vlastima, poginule najmanje devet ljudi. Eksplozije su odjekivale gradom tijekom približno dva sata, dok su požari prijavljeni na stambenim zgradama i industrijskim lokacijama.

- Devet osoba je ubijeno, a 28 ozlijeđeno, među kojima i četvero djece, nakon ruskog napada balističkim raketama - napisale su ukrajinske hitne službe na Telegramu.

- Rusija je tijekom noći ispalila 35 raketa, od kojih 27 balističkih raketa, kao i 185 dronova različitih tipova - rekao je predsjednik Zelenskij. Kijev je bio glavna meta, ali napadnute su i regije Dnipropetrovsk, Sumi, Harkiv i Poltava. Dodao je da je presretnuta samo jedna balistička raketa jer Ukrajina nije imala više presretačkih raketa za svoje Patriote, sustave protuzračne obrane američke proizvodnje. Balističke rakete posebno je teško oboriti zbog njihove velike brzine, a sustavi Patriot općenito se smatraju najučinkovitijom obranom od njih.

- Ključno je da partneri čuju da su te sposobnosti potrebne ne negdje u zalihama za hipotetske scenarije, već ovdje i sada, kako bi se obuzdao i zaustavio ruski rat u Ukrajini. Svaki paket presretača balističkih raketa spašava živote naših ljudi. A svaka noć bez njih rezultira većim brojem žrtava. Zahvaljujem svima koji rade na jačanju naše obrane - napisao je ukrajinski predsjednik. Novi ruski napad se dogodio u trenutku kada Donald Trump ublažava ranije najave da bi Ukrajini mogao omogućiti domaću proizvodnju projektila Patriot. Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da Sjedinjene Američke Države nisu odobrile Ukrajini da proizvodi projektile Patriot te dodao da njegova zemlja "mora biti vrlo oprezna kad je u pitanju davanje dozvole nekome da ih proizvodi".

- Nismo dali svoj pristanak. O tome raspravljamo - izjavio je Trump u petak tijekom sastanka vlade. Trump je u četvrtak rekao za Financial Times da "nije siguran" hoće li dati Kijevu zeleno svjetlo.

- Ovo oružje je nevjerojatno. Moramo biti vrlo oprezni prije nego što nekome dopustimo da ga proizvodi - rekao je Trump.

- Date im ovu tehnologiju, a jednog dana bi se mogli okrenuti protiv vas - upozorio je američki predsjednik. Tijekom posjeta Washingtonu u utorak, ukrajinski predsjednik rekao je da je s Donaldom Trumpom "razgovarao o dozvolama za proizvodnju presretača Patriot" na zatvorenom sastanku u Bijeloj kući. Obrana od balističkih projektila, koje je posebno teško presresti, "apsolutni je prioritet" za Kijev, u vrijeme kada Rusija pojačava svoje napade na Ukrajinu.