Zelenski: Rusi ne žele mir čak ni za Božić. Muče naš narod

Volodimir Zelenski susreo se s kanadskim premijerom Markom Carneyem prije sastanka s Donaldom Trumpom kojem će pokazati revidirani prijedlog za mir u 20 točaka.

- Rusija nastavlja mučiti naše gradove i naš narod. Moskva je odbila čak i prijedloge za božićno primirje te pojačava brutalnost svojih raketnih i bespilotnih napada. To je jasan signal kako se ondje uistinu odnose prema diplomaciji, zasad nedovoljno ozbiljno. Zato je potrebna dovoljna razina potpore Ukrajini. I potrebna je dovoljna razina pritiska na Rusiju - rekao je Zelenski te se zahvalio Kanadi koja će Ukrajini pružiti čak 2.5 milijardi dolara ekonomske pomoći.

S druge strane, Vladimir Putin je optužio Zelenskog da on odugovlači s primirjem i upozorio da ono što Rusija ne riješi za diplomatskim stolom, riješit će vojno.