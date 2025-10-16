Obavijesti

News

NOVI MASOVNI NAPAD

Zelenski: Rusi s 300 dronova i 37 raketa gađala energetsku infrastrukturu, ima puno štete

Piše HINA,
Izvori iz industrije rekli su za Reuters da su ruski napadi uzrokovali "značajnu" štetu ukrajinskom plinskom sektoru

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da je Rusija tijekom noći upotrijebila 300 dronova i 37 raketa za napade na ukrajinsku infrastrukturu. 

"Ove jeseni Rusi koriste svaki dan da bi gađali našu energetsku infrastrukturu", kazao je na X-u u četvrtak.

Ukrajinska privatna energetska kompanija DTEK priopćila je ranije u četvrtak da je nakon ruskog napada na energetsku infrastrukturu tijekom noći zaustavljen rad postrojenja za proizvodnju plina u Poltavskoj oblasti.

Izvori iz industrije rekli su za Reuters da su ruski napadi uzrokovali "značajnu" štetu ukrajinskom plinskom sektoru.

Izvršni direktor ukrajinskog Naftogaza kazao je da su napadi zaustavili rad u nekoliko postrojenja od ključne važnosti.

Naglasio je da oni imaju izravan utjecaj na domaću proizvodnju plina, te da će Kijev morati pokriti gubitke uvozom.

OSTALO

