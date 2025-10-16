Izvori iz industrije rekli su za Reuters da su ruski napadi uzrokovali "značajnu" štetu ukrajinskom plinskom sektoru
Zelenski: Rusi s 300 dronova i 37 raketa gađala energetsku infrastrukturu, ima puno štete
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u četvrtak da je Rusija tijekom noći upotrijebila 300 dronova i 37 raketa za napade na ukrajinsku infrastrukturu.
"Ove jeseni Rusi koriste svaki dan da bi gađali našu energetsku infrastrukturu", kazao je na X-u u četvrtak.
Ukrajinska privatna energetska kompanija DTEK priopćila je ranije u četvrtak da je nakon ruskog napada na energetsku infrastrukturu tijekom noći zaustavljen rad postrojenja za proizvodnju plina u Poltavskoj oblasti.
Izvori iz industrije rekli su za Reuters da su ruski napadi uzrokovali "značajnu" štetu ukrajinskom plinskom sektoru.
Izvršni direktor ukrajinskog Naftogaza kazao je da su napadi zaustavili rad u nekoliko postrojenja od ključne važnosti.
Naglasio je da oni imaju izravan utjecaj na domaću proizvodnju plina, te da će Kijev morati pokriti gubitke uvozom.
