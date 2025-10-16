Novi masovni napad Rusije na Ukrajinu, iz Kijeva tvrde: Dižu MiG-ove 31, oni nose Kinžale'

Rusija je u srijedu rano ujutro pokrenula novi masovni raketni napad na Ukrajinu, gađajući više gradova diljem zemlje i izazvavši zračne uzbune u gotovo svim regijama, priopćilo je ukrajinsko ratno zrakoplovstvo. Prva nacionalna uzbuna oglašena je oko 5:20 po lokalnom vremenu, nakon što su ruski bombarderi MiG-31 poletjeli s baza u Rusiji. Sat kasnije, Zrakoplovstvo je izvijestilo o polijetanju još jednog MiG-31 zrakoplova s aerodroma Savaslejka u Nižnjem Novgorodu. Riječ je o zrakoplovima koji mogu nositi hipersonične projektile tipa Kinžal, sposobne pogoditi ciljeve duboko unutar ukrajinskog teritorija.

Neposredno nakon prvih uzbuna, eksplozije su odjeknule u više ukrajinskih gradova. Prema izvješćima državnog medija Suspilne, eksplozije su zabilježene u Harkivu i Izjumu (Harkivska oblast), Kropivnickom (Kirovogradska oblast) te u Poltavi.

Nakon druge serije uzbuna, do novih eksplozija došlo je u Černihivu, dok su se u Harkivu čule dodatne detonacije. Guverner Černihivske oblasti, Dmitro Brižinski, potvrdio je da je pogođeno jedno poduzeće, ne navodeći o kojem je objektu riječ.

Ukrajinske vlasti zasad nemaju službene podatke o žrtvama ili materijalnoj šteti, dok napadi i dalje traju.

Prema priopćenju Zrakoplovstva, Rusija je u najnovijem napadu koristila balističke i krstareće rakete te rojeve dronova tipa Shahed.

Napad je uslijedio samo nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump na konferenciji za novinare u Ovalnom uredu pozvao ruskog čelnika Vladimira Putina da “prestane ubijati Ukrajince”.

Trump bi se 17. listopada trebao sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskiem u Bijeloj kući, gdje će dvojica čelnika razgovarati o jačanju ukrajinskih kapaciteta za dalekometne udare, potrebama protuzračne obrane te mogućnosti da SAD isporuči Tomahawk rakete Kijevu.

Moskva je ranije upozorila da bi isporuka Tomahawka predstavljala “ozbiljnu eskalaciju” koja bi zahtijevala “odgovarajući odgovor”, iako sama već tjednima pojačava napade na ukrajinske gradove i civilne ciljeve.

Rusija posljednjih tjedana intenzivira masovne udare na ukrajinsku energetsku infrastrukturu uoči zime, uzrokujući nestanke struje i teška oštećenja ključnih postrojenja.

Tako je u napadu 10. listopada projektil pogodio toplinsku elektranu u Kijevu, ostavivši stotine tisuća kućanstava bez električne energije. U tom napadu poginulo je jedno dijete, a ozlijeđeno je najmanje 24 ljudi.