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ČAK 76 NAPADA

Zelenski: Rusija nastavila jake napade na Ukrajinu unatoč Trumpovom primirju...

Piše HINA,
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Zelenski: Rusija nastavila jake napade na Ukrajinu unatoč Trumpovom primirju...
Foto: Henry Nicholls
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izvijestio je o 76 napada na energetski sektor Ukrajine u proteklom tjednu, usprkos najavljenom primirju

Rusija je više desetaka puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju tijekom tjedna otkako je američki predsjednik Donald Trump najavio obustavu napada na energetsku infrastrukturu, izjavio je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

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- Otkako je američki predsjednik prije tjedan dana najavio energetsko primirje, Rusija je namjerno 76 puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Dodao je da su u najnovijim napadima pogođene trafostanice u regijama Vinica, Žitomir, Hmeljnicki i Odesa. Ni Kijev ni Moskva nisu potvrdili sporazum o primirju koji je najavio Trump.

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On je prije tjedan dana rekao ⁠da su ​se Ukrajina i ​Rusija dogovorile o, kako je kazao, "energetskom primirju". U objavi na društvenim mrežama Trump je napisao da ‌energetsko primirje stupa na snagu odmah, ali nije dalje elaborirao tvrdnju.

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