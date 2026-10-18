Zelenski: Rusija nastavila jake napade na Ukrajinu unatoč Trumpovom primirju...

Rusija je više desetaka puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju tijekom tjedna otkako je američki predsjednik Donald Trump najavio obustavu napada na energetsku infrastrukturu, izjavio je u nedjelju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

- Otkako je američki predsjednik prije tjedan dana najavio energetsko primirje, Rusija je namjerno 76 puta napala ukrajinski energetski sektor te naftnu i plinsku industriju - napisao je Zelenski na društvenoj mreži X.

Dodao je da su u najnovijim napadima pogođene trafostanice u regijama Vinica, Žitomir, Hmeljnicki i Odesa. Ni Kijev ni Moskva nisu potvrdili sporazum o primirju koji je najavio Trump.

On je prije tjedan dana rekao ⁠da su ​se Ukrajina i ​Rusija dogovorile o, kako je kazao, "energetskom primirju". U objavi na društvenim mrežama Trump je napisao da ‌energetsko primirje stupa na snagu odmah, ali nije dalje elaborirao tvrdnju.