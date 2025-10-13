Obavijesti

RAZGOVARAT ĆE O RATU

Zelenski se u petak sastaje s Trumpom u Washingtonu

Zelenski lobira u Washingtonu za opskrbu američkim raketama Tomahawk, koje imaju sposobnost pogoditi Moskvu...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da će se u petak sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u Washingtonu, gdje bi dvojica čelnika trebali razgovarati o oružju za Kijev u ratu protiv Rusije, prije svega o raketama dugog dometa Tomahawk.

Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je kazao da je s američkim predsjednikom podijelio "viziju" o tome koliko američkih raketa Tomahawk Ukrajina treba u ratu protiv Rusije. Dodao je da će s Trumpom o pojedinostima razgovarati u petak.

Jedan od izvora upoznatih s planiranjem susreta kazao je da se očekuje da će glavne teme uključivati ​​protuzračnu obranu, dodatno američko oružje za Kijev i potencijalni povratak Rusije za pregovarački stol.

Zelenski lobira u Washingtonu za opskrbu američkim raketama Tomahawk, koje imaju sposobnost pogoditi Moskvu, ali za koje Ukrajinci kažu da bi se koristile samo na vojnim ciljevima.

Moskva je rekla da bi takav potez predstavljao ozbiljnu eskalaciju.

Visoka ukrajinska delegacija, predvođena premijerkom Julijom Sviridenko, trebala bi doći u Washington prije sastanka u petak kako bi postavila temelje za razgovore čelnika, rekao je izvor.

