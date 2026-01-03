Obavijesti

Zelenski traži mir, a Ukrajinu i dalje napadaju: 'Rusi su prošle godine imali velike gubitke...'

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Zelenski je ugostio 15 inozemnih savjetnika za nacionalnu sigurnost

Ukrajina je u subotu u Kijevu ugostila savjetnike za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja na razgovorima o mirovnom planu koji su prethodno dogovorili s SAD-om. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se pregovori približavaju finalnom dogovoru, unatoč neriješenim teritorijalnim pitanjima i ruskim tvrdnjama o neuspjesima.

