Zelenski je ugostio 15 inozemnih savjetnika za nacionalnu sigurnost
Zelenski traži mir, a Ukrajinu i dalje napadaju: 'Rusi su prošle godine imali velike gubitke...'
Ukrajina je u subotu u Kijevu ugostila savjetnike za nacionalnu sigurnost iz 15 zemalja na razgovorima o mirovnom planu koji su prethodno dogovorili s SAD-om. Predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da se pregovori približavaju finalnom dogovoru, unatoč neriješenim teritorijalnim pitanjima i ruskim tvrdnjama o neuspjesima.
