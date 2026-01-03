Zelenski najavio rekonstrukciju vlade: Fedorov ide u obranu, Šmihal novi ministar energetike

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao da ministra obrane Denisa Šmihala, kojega kani zamijeniti, namjerava imenovati novim ministrom energetike u sklopu rekonstrukcije vlade, što još uvijek zahtijeva odobrenje parlamenta.

"Sastao sam se s Denisom Šmihalom. Zahvalan sam mu na metodičnom radu u ministarstvu obrane i na jačanju procesa koji omogućuje da se zajamči zaštita naše države. Ovakav sustavan pristup upravo je ono što trenutačno treba ukrajinskome energetskom sektoru", napisao je Zelenskij na društvenim mrežama.

Ukrajinska energetska infrastruktura česta je meta ruskih zračnih napada, što zahtijeva brze i kontinuirane popravke kako bi se usred zime obnovila opskrba grijanjem i električnom energijom.

Denis Šmihal je premijerom imenovan 2020. Vladu je vodio za vrijeme pandemije koronavirusa i prije početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Na čelu ministarstva obrane je od srpnja.

Pod uvjetom da ukrajinski parlament odobri ovu rekonstrukciju, Denis Šmihal bi preuzeo ministarstvo energetike, koje je ovog ljeta potresao velik korupcijski skandal, što je rezultiralo ostavkom ministrice Svitlane Hrinčuk i njezina prethodnika, tadašnjeg ministra pravosuđa, Germana Galuščenka.

U petak je Zelenskij obznanio kako želi da Mihailo Fedorov (34), ministar digitalne transformacije od 2019., zamijeni Šmihala na čelu ministarstva obrane.

Ukrajinski je predsjednik najavio i imenovanje šefa ukrajinske vojne obavještajne službe, Kirila Budanova šefom predsjedničke administracije, što je ključna pozicija.

Budanov na toj dužnosti zamjenjuje dugogodišnjega Zelenskijeva suradnika Andrija Jermaka, koji je s te funkcije odstupio u studenome usred korupcijskog skandala. Kao jedan od najmoćnijih političara u Ukrajini, Jermak je bio i glavni ukrajinski pregovarač u mirovnim pregovorima pod pokroviteljstvom SAD-a.