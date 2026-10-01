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PROJEKTIL FP-7

Zelenski: Ukrajina je prvi put upotrijebila raketu FP-7 u borbi

Piše HINA,
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Zelenski: Ukrajina je prvi put upotrijebila raketu FP-7 u borbi
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
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Rusija često koristi balističke rakete u napadima na ukrajinske ciljeve, a Ukrajina razvoj vlastitih taktičkih balističkih raketa smatra važnim dijelom osiguravanja svojih obrambenih potreba.

Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, rekao je u četvrtak predsjednik Volodimir Zelenski.

„Ukrajinska taktička balistička raketa FP-7. Prva borbena uporaba”, napisao je Zelenski na Telegramu. „Hvala na rezultatu. Sljedeći korak - proizvodnja.”

Nije rekao gdje je FP-7 upotrijebljen niti protiv kojeg cilja.

Rusija često koristi balističke rakete u napadima na ukrajinske ciljeve, a Ukrajina razvoj vlastitih taktičkih balističkih raketa smatra važnim dijelom osiguravanja svojih obrambenih potreba.

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Zelenski je ranije ove godine pohvalio rezultate ispitivanja taktičkih balističkih raketa, rekavši da su pokazali dobar potencijal za njihovu uporabu u vojsci.

Ukrajinski vojni analitičari opisuju FP-7 kao raketu kratkog dometa koja može dosegnuti oko 200 kilometara.

Proizvođač rakete, tvrtka Fire Point, navodi da se ona razvija kao presretač balističkih projektila u sklopu europskog programa proturaketne obrane Freyja, pokrenutog ove godine.

Ukrajina želi da prototip europskog sustava Freyja za obranu od balističkih projektila bude spreman u prvoj polovici sljedeće godine, rekao je u srpnju zamjenik tajnika ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Davyd Aloian.

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