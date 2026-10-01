Putin: 'Mi se branimo. Ne može se isključiti uporaba nuklearnog oružja. Svijet ide prema rubu'

Vladimir Putin drži govor o vanjskoj politici i ratu u Ukrajini u Moskvi. Obraćanje naciji odvija se na Valdajskom forumu o međunarodnim odnosima. Poručio je da bi se globalne napetosti mogle smanjiti kako bude slabjela zapadna hegemonija te izrazio uvjerenje da se svijet kreće prema stabilnijem, demokratskijem i slobodnijem multipolarnom poretku.

Istodobno je upozorio da će put prema takvom poretku biti praćen brojnim rizicima za države, zajednice i pojedince. „To je neizbježno”, rekao je Putin, dodajući da je vrlo vjerojatno da će se međunarodni sukobi nastaviti.

Govoreći o ratu u Ukrajini, Putin ga je opisao kao „akutni sukob” i ponovio svoju dugogodišnju tvrdnju da Rusija nije započela rat. Kazao je da je Rusija, prema njegovu viđenju, bila namjerno dovedena u situaciju u kojoj je bila „prisiljena odgovoriti” na agresiju i braniti se oružjem, ustvrdivši da je Zapad Rusiju doveo do „crvene linije”.

Putin je pritom upozorio i na opasnost šire međunarodne eskalacije. Kazao je da ne treba isključiti mogućnost uporabe oružja za masovno uništenje te pozvao na sprječavanje takvog scenarija. Prema njegovim riječima, sadašnja eskalacija „gura nas na rub provalije”.

„Vodeće zemlje svijeta trenutačno raspolažu oružjem koje može izbrisati sav život ili barem otvoriti put prema katastrofalnim posljedicama”, rekao je Putin. Dodao je da se ne može sa sigurnošću tvrditi da takvo oružje nikada neće biti upotrijebljeno.

Osvrnuo se i na napetosti povezane s Kalinjingradom, koje je opisao kao „stvarnu eskalaciju”. Pritom je odbacio tvrdnje da Rusija nekome prijeti.

„Ne plašimo nikoga”, rekao je, braneći reakciju Moskve. Dodao je da izjava ruskog ministra vanjskih poslova i pisma koja su proslijeđena nekim državama „nisu prijetnja”, nego odgovor na, kako je rekao, „pokušaje da nam se prijeti”.

Putin je svoj govor zaključio upozorenjem da sadašnji međunarodni trendovi nose ozbiljne rizike, izrazivši nadu da će njegova procjena biti pogrešna, ali ocijenivši da sadašnji razvoj događaja nažalost upućuje na nastavak nestabilnosti i sukoba.