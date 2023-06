Zelenski upozorio na mogući teroristički napad, Rusi prijete osvetom zbog napada na Krim

Ukrajinski projektili pogodili su rano u četvrtak jedan od nekoliko mostova koji povezuju poluotok Krim s drugim dijelovima Ukrajine, čime je prekinuta jedna od glavnih opskrbnih linija za okupacijske ruske snage na jugu Ukrajine, koje Kijev nastoji istjerati.

Vladimir Saldo, šef ruske uprave u okupiranim dijelovima ukrajinske Hersonske oblasti, objavio je video cestovnog mosta Čongar na kojem se vide krateri u asfaltu.

"Još jedan besmislen čin režima u Kijevu na temelju zapovijedi iz Londona. Ne rješava ništa što se tiče posebne vojne operacije", rekao je Saldo, obvezavši se da će popraviti most i ponovno pokrenuti promet.

Zaprijetio je osvetiti se tako što će gađati most koji povezuje susjednu Moldaviju s Rumunjskom, članicom NATO saveza, rekavši da "uskoro stiže veoma ozbiljan odgovor".

Pogođeni most Čongar jedan je od nekoliko puteva do Krima, koji je s ostatkom Ukrajine povezan uskom prevlakom.

Alternativni putevi sastoje se od višesatnih zaobilaznica, pri čemu su ceste u lošem stanju. Ruska novinska agencija RIA je citirala prometne dužnosnike, koje je na Krimu instalirala Moskva, a koji su rekli da bi popravci mogli trajati tjednima.Đ

Most se nalazi daleko izvan dometa projektila koje je Ukrajina koristila godinu dana, no do njega dosežu nedavno raspoređene britanske i francuske krstareće rakete koje se lansiraju iz zraka i koje Kijevu omogućuju da gađa logističke linije, koje je Rusija do prije samo nekoliko tjedana smatrala sigurnima.

'Psihološki učinak'

Napad predstavlja "udarac vojnoj logistici okupatora", rekao je Jurij Sobolevskij, ukrajinski dužnosnik u Hersonskoj oblasti.

"Psihološki učinak na okupatore i okupatorsku silu je još važniji. Nema mjesta na teritoriju hersonske regije, gdje se mogu osjećati sigurno", kazao je.

Ruski istražitelji su rekli da su ukrajinske snage lansirale četiri rakete na most, objavila je RIA. Agencija je citirala glasnogovornika vojnih istražitelja, koji je rekao da oznake na ostacima jednog od projektila upućuju na to da je proizveden u Francuskoj.

Ukrajina napada ruske opskrbne linije kako bi poremetila obranu ruskih snaga u okupiranom teritoriju na jugu zemlje, gdje je Kijev u ranoj fazi svoje najveće protuofenzive u ratu.

Kijev tvrdi da je dosad ponovno zauzeo osam sela, no još nije angažirao glavni dio svojih snaga niti su ukrajinski vojnici doprli do glavnih ruskih obrambenih linija.

Ukrajinska vojska je u svom najnovijem izvješću o stanju na bojištu zabilježila "djelomične uspjehe" na jugoistoku i istoku.

Vojnici su pojačavali položaje do kojih su stigli nakon napada na sila Rivnopil i Staromajorske, rekao je glasnogovornik vojnog stožera Andrij Kavoljov, referirajući se na mjesta u području pod ruskom kontrolom, gdje su ukrajinske snage koje napreduju prema jugu dosad ponovno zauzele četiri sela.

Također je opisao žestoke borbe na istoku, gdje Ukrajina tvrdi da odbija ruske napade. Rusija pak kaže da je odbila ukrajinski protunapad i Ukrajini nanijela teške gubitke, što Kijev opovrgava.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je priznao da je napredak dosad bio spor, no kaže da njegove snage oprezno napreduju prema veoma miniranim i dobro branjenim područjima kako bi minimizirale gubitke.

Zelenski je u četvrtak optužio Rusiju da planira teroristički napad na nuklearnu elektranu Zaporižja, najveću u Europi, koja se nalazi u području pod ruskom kontrolom blizu bojišnice, što Moskva poriče.

