Zelenski: Ustupci neće natjerati Rusiju da zaustavi borbe

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da ustupci neće uvjeriti Moskvu da zaustavi borbe u Ukrajini i da je potrebno pojačati pritisak na Kremlj.

"Rusija odugovlači rat i stoga zaslužuje jači globalni pritisak. Rusija odbija zaustaviti ubojstva i stoga ne smije primiti nikakve nagrade ili pogodnosti", napisao je na X-u.

"I ovo nije samo moralni stav - to je racionalan stav. Ustupci ne uvjeravaju ubojicu."

Zelenski je to izjavio nekoliko dana prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali sastati na samitu na Aljasci.

Po dosadašnjim izvješćima, Zelenski im se vjerojatno neće pridružiti, iako ni ta opcija nije isključena.