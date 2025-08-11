Obavijesti

U IŠČEKIVANJU ALJASKE

Zelenski: Ustupci neće natjerati Rusiju da zaustavi borbe

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zelenski: Ustupci neće natjerati Rusiju da zaustavi borbe
Foto: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

"Rusija odugovlači rat i stoga zaslužuje jači globalni pritisak. Rusija odbija zaustaviti ubojstva i stoga ne smije primiti nikakve nagrade ili pogodnosti", napisao je na X-u.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da ustupci neće uvjeriti Moskvu da zaustavi borbe u Ukrajini i da je potrebno pojačati pritisak na Kremlj.

"I ovo nije samo moralni stav - to je racionalan stav. Ustupci ne uvjeravaju ubojicu."

Zelenski je to izjavio nekoliko dana prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali sastati na samitu na Aljasci. 

SJEDI NA DVIJE STOLICE Ruski veleposlanik: Nadam se da je Vučić "riješio" izvoz streljiva iz Srbije Ukrajini
Ruski veleposlanik: Nadam se da je Vučić "riješio" izvoz streljiva iz Srbije Ukrajini

Po dosadašnjim izvješćima, Zelenski im se vjerojatno neće pridružiti, iako ni ta opcija nije isključena.

Trump i Putin ignoriraju EU. Bruxelles organizira hitne sastanke o Ukrajini
SUDBONOSNA ALJASKA

Trump i Putin ignoriraju EU. Bruxelles organizira hitne sastanke o Ukrajini

Otkad je za petak najavljen samit između predsjednika SAD-a i Rusije na Aljasci, Europljani održavaju sve više međusobnih razgovora nastojeći zajednički stati iza Ukrajine.
U napadu ukrajinskog drona poginulo je dvoje ljudi
DVOJE U BOLNICI

U napadu ukrajinskog drona poginulo je dvoje ljudi

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruske jedinice protuzračne obrane uništile 27 ukrajinskih dronova u roku od tri sata kasno u nedjelju
'Zelenski bi mogao sudjelovati na sastanku Trump-Putin'
VELEPOSLANIK SAD-A:

'Zelenski bi mogao sudjelovati na sastanku Trump-Putin'

"Sigurno ne može biti sporazuma osim ako ga sve uključene strane ne potpišu. I, očito, apsolutni prioritet je okončanje rata", istaknuo je Whitaker

