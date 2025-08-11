"Rusija odugovlači rat i stoga zaslužuje jači globalni pritisak. Rusija odbija zaustaviti ubojstva i stoga ne smije primiti nikakve nagrade ili pogodnosti", napisao je na X-u.
Zelenski: Ustupci neće natjerati Rusiju da zaustavi borbe
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da ustupci neće uvjeriti Moskvu da zaustavi borbe u Ukrajini i da je potrebno pojačati pritisak na Kremlj.
"Rusija odugovlači rat i stoga zaslužuje jači globalni pritisak. Rusija odbija zaustaviti ubojstva i stoga ne smije primiti nikakve nagrade ili pogodnosti", napisao je na X-u.
"I ovo nije samo moralni stav - to je racionalan stav. Ustupci ne uvjeravaju ubojicu."
Zelenski je to izjavio nekoliko dana prije nego što bi se američki predsjednik Donald Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin trebali sastati na samitu na Aljasci.
Po dosadašnjim izvješćima, Zelenski im se vjerojatno neće pridružiti, iako ni ta opcija nije isključena.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+