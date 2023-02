Zelenski: Za Putina su građani trupla koja mogu nositi oružje. Ukrajina će pobijediti i ući u EU!

Nakon posjete Velikoj Britaniji i Francuskoj, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jutros je stigao u Bruxelles. S njim je doputovao francuski predsjednik Emmanuel Macron, a dvojac su dočekali visoki dužnosnici EU-a Ursula von der Leyen i Charles Michel.

U porukama na društvenim mrežama Michel i Von der Leyen poručili su kako Ukrajina pripada europskoj obitelji i da će nastaviti podržavati Kijev.

Na EU samitu u Belgiji okupljenim vođama Europe obratio se Zelenski. Njegov ulazak u dvoranu popraćen je aplauzom okupljenih. Neki su razvili i ukrajinske zastave...

- Slava Ukrajini - rekao je na početku govora vidno emotivni Zelenski.

- Dragi zastupnici, dragi lideri Europe, vi ste ovdje kao vođe Europe i zastupnici građana. Sve ovo danas pokazuje što moderna Europa daje svijetu. Europski način života, europska pravila. To je način života u kojem je svatko od nas bitan, u kojem društvo nastoji biti pravedno i otvoreno i u kojem su ljudi ujedinjeni i uživaju jednaka prava. To je svijet u kojem se ne prelazi granice, u kojem ljudi imaju nadu u budućnost, gdje se ljudi bore za budućnost. Za takvo društvo postoji samo jedan put - izbor. To je naša Europa i naš način života. Naš izbor. - kazao je Zelenski i nastavio:

- Došao sam ovdje kako bi obranio naš povratak kući. Svi Ukrajinci svih dobi, svih vjeroispovijesti, različitih političkih stajališta, svi dijelimo zajedničku europsku povijest. Pokušali su nas uništiti. Žele uništiti europski način života. Mi to nećemo dopustiti. Ruski napad na Ukrajinu nije samo da se osvoji teritorij jednog dijela Europe. Ovdje je riječ o diktatoru koji ima goleme količine sovjetskog oružja i oružja iz drugih diktatorskih režima. Kremlj cinično pokušava uništiti naše vrijednosti. Na ruske građane gledaju kao na trupla koja mogu nositi oružje. I svi moraju biti poslušni. Režim im je uništio živote. Ruski režim ne samo da mrzi bilo kakvu pravdu i raznolikost, oni žele da njihovo postupanje postane normalno na našem kontinentu. Naš je odgovor ne. Mi se ovdje branimo od najveće protueuropske sile na svijetu. I to mi Ukrajinci na bojištu uz vašu pomoć - rekao je Zelenski i nastavio obraćanje, koje su nekoliko puta okupljeni prekinuli aplauzom.

- Želio bih zahvaliti svima koji nam pomažu. Mnogo toga ne bismo uspjeli podnijeti u ovom ratu bez vaše pomoći. Hvala vam svima. Hvala što s vašim odlukama štitite europski način života. Donosite hrabre odluke kojom snažite europsku ambiciju da ona bude dom pravednosti. Sjećam se prvih dana ruskog napada, cijela Europa je bila u šoku. Šesti dan rata Ukrajini su dali status kandidata. To nas je motiviralo u našoj borbi. Hvala vam na tome. Danas ću na sastanku europskog vijeća zahvaliti čelnicima. Europa se uspjela riješiti ovisnosti o ruskim energentima. Uspjela se zaštiti od infiltracije tajnih službi iz Rusije, koji su nastojali pristupiti oporbenjacima u Europi. Ukrajina će postati članica EU, to će biti Ukrajina koja će pobijediti u ovom ratu. Hvala vam svima,. Slava Ukrajini - rekao je za kraj uz veliki pljesak okupljenih.

