Želi naoružati ljude, protivi se pobačaju, divi se vojnoj hunti...

Novoizabrani brazilski predsjednik Jair Bolsonaro obećao je u nedjelju Brazilcima da će njegova vlada "štititi ustav, demokraciju i slobodu", u govoru prenošenom na televiziji ubrzo nakon proglašenja njegove pobjede na predsjedničkim izborima.

"To nije ni obećanje jedne stranke, niti su to prazne riječi jednog čovjeka, to je prisega pred Bogom", kazao je Bolsonaro.

Time je želio odgovoriti svojim protivnicima koji smatraju da će taj desničar pokušati vladati čvrstom rukom, nakon što je otvoreno izražavao divljenje brazilskoj brutalnoj vojnoj hunti koja je trajala od 1964. do 1985.

Mnogi Brazilci strahuju da bi Bolsonaro kao predsjednik mogao ograničavati ljudska prava, građanske slobode i slobodu govora.

Bolsonaro je u pobjedničkom govoru obećao da će "zauvijek promijeniti sudbinu Brazila".

Sjedeći uz svoju suprugu, rekao je da će vladati u skladu s Biblijom i ustavom.

Službeni rezultati kažu da je taj političar dobio 55,13 posto glasova, a njegov ljevičarski suparnik Fernando Haddad 44,87 posto.

Bolsonaro, bivši vojni časnik, stupit će na dužnost u siječnju, u iznimno polariziranom Brazilu, nakon napete i oštre kampanje.

Foto: ADRIANO MACHADO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Bolsonarov poraženi protivnik Haddad zatražio je da se poštuju glasovi 45 milijuna Brazilaca. "Taj veliki dio brazilskog stanovništva treba biti poštivan".

"Sada su u pitanju građanska, politička, radnička i socijalna prava", istaknuo je. "Imamo odgovornost predstavljati oporbu koja stavlja interese nacije iznad svega".

Haddad u govoru pred svojim pristašama u Sao Paolu nije čestitao Bolsonaru, a u petak je obećao da će se boriti "do kraja kako bi spriječio fašizam" u Brazilu. Na biralištu je istaknuo kao su "u opasnosti demokracija i osobna prava".

Bivša predsjednica Kostarike i čelnica Organizacije za promatranje izbora američkih država Laura Chinchilla, izjavila je kako je glasovanje bilo mirno i uredno u cijeloj zemlji.

Bolsonarovom brzom rastu popularnosti pomogao je pad ljevičarske Radničke stranke (PT) koja je vladala Brazilom 13 od zadnjih 15 godina i koja je zbačena prije dvije godine u vrijeme snažne recesije i jednog od najvećih korupcijskih skandala na svijetu.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Istraga naziva "Autopraonica", započeta 2014., dovela je do progona velikog broja istaknutih poslovnih ljudi i političara, uključujući bivšeg predsjednika Luiza Inacia Lulu da Silvu i bivšu predsjednicu Dilmu Rousseff, oboje iz redova PT-a.

Bolsonaro je "brazilski Trump"

Stalni korupcijski skandali i ekonomska kriza pogodovali su usponu Bolsonara, kojeg nazivaju "brazilskim Donaldom Trumpom". Brazil nije imao snažniji krajnje desni pokret od kraja vladavine vojne hunte 1985.

"Mi smo s Bolsonarom. Ljudi su rekli svoje. Prvi puta osjećam da me netko zaista zastupa", kazao je poslovni čovjek Andre Luiz Lobo (38).

Izbori se odvijaju nakon najgore recesije u povijesti Brazila zbog koje se gospodarstvo od 2015. do 2016. smanjilo za sedam posto, dok je opoziv Luline stranačke kolegice i nasljednice Dilme Rousseff zbog prikrivanja prave veličine fiskalnog deficita gurnuo zemlju u institucionalnu krizu.

Njezin bivši potpredsjednik i neizabrani nasljednik Michel Temer, koji se nije natjecao na ovim izborima, predvodio je spor gospodarski oporavak provodeći nepopularne neoliberalne reforme.

Političku klasu u međuvremenu je progutao skandal "Lava Jato" (Autopraonica) koji je izbio zbog mita koje su poduzetnici plaćali političarima u zamjenu za ugovore s državnim naftnim divom Petrobrasom.

Upleten je bio i Lula, koji je dobio 12 godina zatvora unatoč tome što je u anketama bio daleko ispred drugih predsjedničkih kandidata.

Opoziv Rousseff i suđenje Luli, što su njihove pristaše protumačili kao manevre za rušenje ljevice s vlasti, pridonijeli su polarizaciji zemlje na ljevicu i sve radikalniju desnicu.

"Sve velike brazilske političke stranke i većina političkih čelnika bili su upleteni u korupciju... A to je pogodovalo potrazi za alternativom", rekao je Mauricio Santoro, politolog Sveučilišta Rio de Janeira.

Foto: PILAR OLIVARES/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL "Poput Trumpa u SAD-u, Bolsonaro je bio kandidat koji je obećao da će u Brazilu provesti najveće i najdalekosežnije promjene", rekao je Peter Hakim iz američkog think tanka Interamerički dijalog.

Bolsonaro pohvalno govori o vojnoj diktaturi koja je vladala od 1964.-1985., obećao je da će naoružati stanovništvo kako bi se moglo oduprijeti rastućem kriminalu, zagovara ultra liberalnu gospodarsku agendu i protivi se pobačaju.

"Bolsonaro može spasiti zemlju jer nije korumpiran", smatra studentica Mayara Ferrari (25).

"Jedno od njegovih obećanja koje mi se najviše sviđa jest ono o sigurnosti", rekao je Fabio Cristoforimaia, nezaposleni 43-godišnjak. Dodao je da je Brazil "prepušten nasilju".

Bolsonaro je izazvao velike kritike izjavama koje se smatraju seksističkim, rasističkim i homofobnim. Za jednu je zastupnicu rekao da je "preružna" da bude silovana.

I dok neki strahuju da će on uvesti autoritarni režim koji će podržavati vojska, Hakim ukazuje na drugu vrstu rizika.

"Postoji opasnost da će on biti slab, dezorijentiran predsjednik koji se neće moći nositi s mnoštvom problema koji potkopavaju temelje demokracije", smatra taj analitičar.