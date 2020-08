'Želim vam da znanje ne morate koristiti u pravom ratu. Ne dao Bog onog prije 30 godina'

Predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović proučio je u ponedjeljak mladim kadetima i kadetkinjama kako je prvenstvena zadaća vojske zaštita Hrvatske te da neće ići tamo gdje Hrvatska nema interesa

<p>Predsjednik države i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga, <strong>Zoran Milanović</strong>, dodijelio je u ponedjeljak činove kadetima i kadetkinjama Hrvatskog vojnog učilišta "dr. Franjo Tuđman", a prije toga se ispričao na kašnjenju zbog sastanka s predstavnicima Udruga obitelji zatočenih i nestalih u Domovinskom ratu. </p><p>- Neki još nakon 30 godina nisu pronađeni. Još uvijek tražimo i nemamo točne podatke gdje bi mogli biti.<strong> Ne dao Bog gledati opet one stvari što smo gledali prije 30 godina</strong> - poručio je ovim mladim kadetima i kadetkinjama naglasivši kako je znanje moć.</p><p>- Uvijek je znanje bilo moć, i u vrijeme Rima i njihove vojske, i u vrijeme stogodišnjeg rata, i kad su Mongoli pokorili Rusiju i praktički cijelu Europu zato što su znali kao stočari, goniči krda jahati i kombinirati tu moć s onim s čime se naši preci nisu znali suprotstaviti. Nikada više znanje, novac i tehnologija nisu imali utjecaj nego danas. Onaj tko ima, tko ulaže i tko je bogat, a uz to još ima srce i zdravu glavu, taj pobjeđuje - istaknuo je dodavši kako zna koliko je ovo težak studij. </p><p>- Koliko je težak ja to znam jer znam dvojicu mladića koji su, što bi se reklo, iz dobrih zagrebačkih familija, a to znači da su odustali nakon dva mjeseca i završili studije u inozemstvu. Jedan arhitekturu i on će graditi, a vi ćete graditi i čuvati. Ovo je posao i poziv koji nije za svakoga, elitni poziv - rekao je predsjednik države. </p><p>Do vrha, naglasio je, dolaze samo najbolji. </p><p>- Neki od vas će postati generali ili generalice, naravno, ne svi. Učinit ću sve kao predsjednik, u suradnji s Vladom, ministrom, načelnikom Glavnog stožera, da prema vrhu idu oni najbolji od najboljih. Svi imaju uvjete da prema tom vrhu putuju po istim pravilima i istim uvjetima za sve. Želim vam zdravlja i da svoje znanje, inteligenciju, svoje iskustvo <strong>ne morate koristiti u pravom ratu,</strong> da ga ne koristite tamo gdje Hrvatska nema interesa biti, a to ćemo ocjenjivati mi. Tamo gdje nam kažu NATO ili netko treći da trebamo svi biti, mi to poštujemo, ali ćemo mi na kraju razmisliti je li to dobro za nas. Vaše živote i vaše obitelji nećemo izlagati bez osobite potrebe, a jedna od potreba je ispred svih potreba, a to je zaštita Hrvatske i za to kao zapovjednik odgovaram - rekao je naglasivši kako taj posao doživljava smrtno ozbiljno. </p><p>- Radit ću ga s vjerom i srcem - zaključio je.</p><p>Za pitanja novinara nije bio raspoložen pa izjave nije davao. </p><p>Ministar obrane, <strong>Mario Banožić</strong>, poručio je kako uvijek trebaju imati na umu djela heroja zahvaljujući kojima danas imamo svoju slobodnu državu.</p><p>- Vi mladi ste budućnost Hrvatske vojske. Mi u Hrvatskoj najbolje znamo kako je sloboda teško stečena. Pokažite stav, znanje, budite pošteni, pravedni, vodite ljude osobnim primjerom, vjerujte u sebe i svoje potencijale i uspjeh neće izostati - istaknuo je poručivši ovim mladim kadetima i kadetkinjama, koji su danas postali časnici Hrvatske vojske, da pred sobom imaju veliku odgovornost. </p><p>- Vaša najveća zadaća su ljudi koji su vam povjereni - rekao je. </p><p>Ministarstvo obrane, dodao je, nastavit će ulagati sve napore da pripadnici vojske budu motivirani, zadovoljni, dobro obučeni i obrazovani. </p>