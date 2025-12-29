Rat u Ukrajini odavno je prestao biti samo regionalni sukob. On je postao simbol svijeta u kojem se odluke donose daleko od bojišnica, u uredima, palačama ili skupim rezidencijama, dok cijenu plaća mali čovjek.
Želimo 2026. u kojoj će razum nadjačati taštinu, a diplomacija oružje. Jer mir nije slabost...
Ulazak u 2026. godinu trebao bi biti obilježen jednom jednostavnom, ali danas gotovo radikalnom željom, mirom. Ne strateškim primirjem, ne zamrznutim sukobom, nego stvarnim prestankom ratova, koji već predugo melju živote običnih ljudi. Prije svega, nadom da će stati rat u Ukrajini, a potom i svi ostali sukobi koji se šire poput požara na suhom tlu.
