Želimo ući u svaki dom i svaku od tih tužnih priča ispričati...

Tko zna, možda su djedove kosti negdje pored nas, a mi smo nemoćni. Nakon svih ovih godina čak nam više nije važno tko ga je ubio. Samo želimo pronaći i pokopati djedove kosti. Da se cijela obitelj smiri, da se djedova duša smiri, da se pomolimo i zapalimo svijeću, da postoji mjesto na kojem ga možemo oplakati, iskreno su nam ispripovijedali Slavica i Hrvoje Oštrić iz Pridrage kraj Zadra.

Istu želju imaju obitelji 1922 ljudi koji se već 27 godina vode kao nestali u Domovinskom ratu.

Iako Savez udruga obitelji nestalih u Domovinskom ratu te Uprava za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja za nestalima sve ove godine ustrajno tragaju, i redakcija 24sata odlučila je pridonijeti rješavanju ovih slučajeva. Odlučili smo prekinuti više od dva desetljeća dugu medijsku šutnju o sudbinama nestalih u Domovinskom ratu i ispričati sve te tužne priče. I pričamo ih od 17. studenog 2016. godine, kada smo na svim platformama 24sata objavili potresnu ispovijest bake Mare Marijanović koja traga za sinom Martinom.

Osim već pomalo izblijedjelih slika, jedino što joj je od njega ostalo je njegova košulja. Pronašla ju je u razrušenom podrumu. Oprala ju je, ispeglala, zamotala u poseban papir i čuva je kao relikviju. U dvije godine emitiranja objavili smo 102 priče i, nadamo se, probudili svijest i savjest ljudi da prijave svaku do sada prešućenu informaciju. Te nesretne i bolom rastrgane obitelji otvorile su nam vrata svojih domova, svojih srca i s nama podijelili tugu, bol, razočaranja, nade, svoje misli... Ukratko, podastrli su nam svoj život. Svoje nestale muževe, žene, djecu, braću, majke i očeve traže već godinama, mole za njih, pate u tišini, pale im svijeće kraj križeva jer ni danas ne znaju gdje su. Redakcija 24sata nestalima u Domovinskom ratu poklonila se i na prošlogodišnji Međunarodni dan nestalih. Sva naša internetska i tiskana izdanja objavila su fotografije sa zatamnjenim siluetama. One su simbolika izgubljenog života i “čupanja” iz obiteljskog okruženja. Našoj velikoj kampanji priključilo se i stotinjak hrvatskih uglednika, među kojima i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović, ali i general Ante Gotovina. Oni su na Facebooku za profilnu fotografiju taj dan stavili siluetu. Na taj su način iskazali poštovanje prema nestalima i članovima njihovih obitelji koje za njima tragaju već 27 godina, ali i poduprli naš serijal Nestali u Domovinskom ratu. Nestalima smo se opet poklonili i 17. studenog, na obljetnicu pada Vukovara i drugu godinu emitiranja serijala. Cijele naše novine i portal tog su dana bili prazni. Umjesto šarenih i razigranih fotografija, koje su obilježje 24sata, stranice su zjapile prazninom. Jedine fotografije u novinama i na webu bile su fotografije nestalih s čijim smo obiteljima razgovarali protekle dvije godine. Novinama bez fotografija željeli smo dočarati prazninu koju više od četvrt stoljeća osjećaju obitelji koje ni danas ne znaju gdje su im najmiliji.

Foto: 24 sata Njihova sudbina i dalje je nepoznata. Uprava za zatočene i nestale sustavno radi, traga, provjerava, ekshumira. Informacije od ljudi koji nešto znaju napokon su počele dolaziti do ljudi koji ih provjeravaju. Mi nećemo dopustiti da se nestali u Domovinskom ratu izbrišu iz kolektivnog sjećanja Hrvatske. Želimo ući u svaki dom, želimo svakoj obitelji pružiti utjehu, ali i nadu koju su već počeli gubiti.

Serijal Nestali lani je imao više od tri milijuna pregleda. Iznjedrio je i knjigu u kojoj smo objedinili 46 priča objavljenih u prvoj godini emitiranja. U njoj su i ispovijesti Marije Raužan i Mire Nikl. Šest mjeseci nakon što su s nama podijelile silnu bol zbog nestanka supruga i sina, Mira i Marija pronašle su svoj mir i zatvorili mučno poglavlje života. U travnju 2017. godine, na Zavodu za sudsku medicinu na Šalati Marija je identificirala supruga Marijana, a Mira sina Vladimira. Nakon lanjske promocije u Zagrebu, knjiga je 12. studenog 2018. promovirana i u Vukovaru, a iz Zagreba ju je u Beograd ponio i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.

Foto: 24 sata Kvalitetu i plemenitu namjeru serijala Nestali prepoznala je i svjetska struka. Na konferenciji najveće svjetske medijske organizacije INMA, lani u lipnju u Washingtonu, serijal Nestali osvojio je treće mjesto i nagradu Best use of video. Od trenutka nestanka svojih najmilijih, obitelji su pokušale sve kako bi ih pronašle. Obilazile su institucije, Srbe povratnike, ispitivale, molile, obilazile grobišta, odlazile na identifikacije... Neki su i sami, tragom informacija koje su dobili i proslijedili institucijama, kopali po tim mjestima nastojeći doznati istinu koja će ih osloboditi. Našli su samo tragove da su tu bili zakopani. Kosti nisu. Nakon četvrt stoljeća ustrajnog traganja, tim obiteljima više nije bitno ni tko ih je ubio. Samo žele pronaći posmrtne ostatke i dostojno ih pokopati.

Zahvaljujemo predsjednici Kolindi Grabar Kitarović na visokom pokroviteljstvu nad ovim projektom, kao i partnerima, Ministarstvu hrvatskih branitelja i Savezu udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Nećemo dopustiti da se zaborave

Redakcija 24sata nestalima i članovima njihovih obitelji koje za njima ustrajno tragaju poklonila se na Međunarodni dan nestalih i na obljetnicu pada Vukovara. Umjesto fotografija, naša izdanja izašla su sa siluetama i bez fotografija.

