Želio je da ga vode na sud u Split kako bi vidio brata i oca

U pratnji pripadnika policijske Ekipe za posebne zadatke i pravosudnih policajaca Filip Zavadlav (25), osumnjičenik za trostruko teško ubojstvo, došao je u četvrtak na Županijski sud u Splitu.

Iako nije bio obavezan, inzistirao je na tome da se pojavi na sudu pred sucem istrage Mlađanom Prvanom.

- Saslušani su njegov otac i brat, no nisu davali iskaz jer su koristili blagodat nesvjedočenja. Nakon toga je održano ročište za produljenje istražnog zatvora. Prisustvovao mu je i Filip koji se nije izjašnjavao o potrebi produljivanja istražnog zatvora. Pridružio se mojim riječima da će sud donijeti najpravilniju odluku - rekao nam je Zavadlavov odvjetnik Branko Šerić.

I dalje nije svjestan

Iako je sudska vještakinja psihijatrica Dolores Britvić procijenila da je Zavadlav sposoban pratiti događaje u sudnici i izgleda znatno bolje Šerić kaže kako mu se čini da Filip i dalje kao da nije svjestan svega što se događa.

Sudac istrage jučer je produžio Zavadlavu istražni zatvor za još dva mjeseca. U pritvoru je završio, podsjećamo, zbog opasnosti od ponavljanja kaznenih djela i zbog osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela.

Sve je na vještacima

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu protiv Zavadlava je pokrenulo istragu zbog osnovane sumnje da je 11. siječnja ove godine “prema prethodno donesenoj odluci i planu, a u cilju bezobzirne osvete prema većem broju osoba iz narkomanskog miljea koji su iznuđivali, prijetili i fizički napadali njegovog brata i njega osobno”, protuzakonito nabavio automatsku pušku s većom količinom streljiva. Potom je u 15,35 sati došao na predio Velog Varoša u Splitu i, kad su se u kretanju na motociklu marke Yamaha pojavili Marin Boban i Jurica Torlak, Zavadlav je prema njima ispalio više rafalnih i pojedinačnih hitaca. Boban je umro odmah, a Torlak je u bolnici podlegao ozljedama. Zavadlav je potom pucao u Marina Ožića Paića zvanog Pajser koji je dozivao iz obližnje ulice na motociklu marke Suzuki. Uhitili su ga istog dana oko 18.20 sati u kafiću “Borsalino” na Skalicama.

Zavadlav je i dalje u Bolnici za osobe lišene slobode (BOLS) u Zagrebu odakle su ga prevezli u Split i potom vratili. I dalje se u BOLS-u nalazi u svojevrsnoj izolaciji. Sam je u ćeliji, a kad šeta dvorištem pravosudni policajci paze da ne dolazi u kontakt s drugim zatvorenicima.

Psihijatrijsko vještačenje i dalje traje te ga pravosudni policajci i policajci svakih nekoliko dana prevoze u Kliniku za psihologiju Vrapče.

- Vještačenje i dalje traje. Vještaci nisu vezani rokom u kojem to trebaju napraviti no ja se nadam da će ga uspjeti izvještačiti tijekom njegova boravka u istražnom zatvoru - rekao je odvjetnik Šerić.

Podsjećamo,psihijatrijske intervjue provode psihijatar i psiholog. Tijekom razgovora utvrđuju boluje li sugovornik od psihičkih bolesti, je li ovisan o alkoholu ili narkoticima itd. Psihijatrijski intervjui obavljaju se tako da se uzimaju anamnestički podaci koji se odnose na rast i razvoj sugovornika, njegovo osobno i radno okruženje, interakciju s obitelji itd. Oni bi sa Zavadlavom trebali provesti niz intervjua kako bi utvrdili je li u trenutku u kojem je pucao u tri mladića bio ubrojiv, smanjeno ubrojiv ili neubrojiv. O tome što utvrde ovisit će njegova sudbina. Utvrde li, naime, da je bio neubrojiv, neće moći kazneno odgovarati za to što je učinio. Ako utvrde da je bio ubrojiv, prijeti mu najstroža moguća kazna - do 50 godina zatvora.

Ne zna se je li bio drogiran

Kako neslužbeno doznajemo toksikološki nalazi koji govore o tome je li Zavadlav u trenutku pucnjave bio pod utjecajem opijata ili alkohola još nisu gotovi.

Podsjećamo, nakon što je ubio trećeg mladića Zavadlav je, tvrde svjedoci, pokucao na vrata Jerka Malvasije.

- Iz viđenja sam poznavao Filipovog mlađeg brata Stanislava. Nisam izlazio ni družio se s njim, ni preko mobitela ni posrednika. Nije to moj krug ljudi s kojima se družim. Filipa ne poznajem niti znam išta o njemu. Nisu se prebijali moji dugovi, ja nemam veze s tim. Policija mi je rekla da se netko ranije pozivao na mene, da su se u moje ime nabijali dugovi. To nije istina - rekao nam je Malvasija prije dva tjedna dodavši kako on nema sa svime time nikakve veze.