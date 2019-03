'Želio sam pokazati da su bebe čiste kao i Isus, a pobačaj zlo'

- Ja svojim križem nisam želio nikoga osuditi. Smisao djela je milost jer će Bog primiti sve nevine žrtve. Križ ima pet srdaca u kojima su bebe probodene čavlima kao što je bio Isus. Želio sam pokazati kako su one nevine i čiste, kao i Krist. Na sve me potaknuo novi zakon o pobačaju, da ljudi shvate kakvo zlo se to nama sprema.

Ispričao je to samouki vodički umjetnik Josip Jole Mateša. Njegovo posljednje djelo, križ s krvavim fetusima, krasi oltar župne crkve sv. Križa u Vodicama. Na vrhu križa je istaknut i kratak natpis “Krv njihova iz zemlje k meni viče”. Ova rečenica izvučena je iz Knjige Postanka te opisuje Kainovo ubojstvo brata Abela. Mateša kaže da je time želio poručiti kako će Bog k sebi primiti i pobrinuti se za sve nevine žrtve koje su stradale od ruku svojih bližnjih.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- Smisao svega je milost. Tu se, nažalost, radi o milijunima mrtvih u svijetu, a mi izumiremo. Rat nam je donio štete, ali mi smo najveći neprijatelji sami sebi. Ubiti nekoga u obrani, tko ima iste mogućnosti, razlikuje se od onoga tko se ne može braniti - smatra Mateša, koji je ponosan na svoj rad. Smatra da je on težak za probaviti i smisao mu je, prema njemu, natjerati ljude da razmišljaju o tom problemu. Zato smatra da je već sad uspio u tome.

- Ja, da imam farmu teladi i da sam ih bacao u smeće, smjestili bi me u ludnicu. Kad govorimo da to rade ljudima, druge je briga. Život počinje začećem - kaže Mateša, kojemu nije jasno što se dogodilo s Hrvatima koji su kroz povijest bili na braniku kršćanstva i te vrijednosti. Na pitanje kako su to prihvatili njegovi prijatelji i mještani, rekao je da su podijeljeni.

- Različita su mišljenja, no ljudi danas teško komentiraju. Neki kažu da je trebalo nježnije, no ja sam htio potaknuti da promisle. Ponavljam, nisam želio osuditi ljude, nego spriječiti da se nešto takvo čini - priznaje Mateša. Sebe je opisao kao praktičnog vjernika koji rado sudjeluje u životu Crkve. Tako nam je rekao i da će u petak s prijateljima moliti ispred bolnice kako bi pokušali smanjiti broj pobačaja.

Velik interes i brojne komentare o jezivu prikazu probodenih fetusa nije želio komentirati ni župnik don Franjo Glasnović, koji je inače vrlo otvoren i rado sudjeluje u javnim debatama.

- Ovo je vrijeme korizme u kojoj sam posebno posvećen molitvi i iščekivanju blagdana Uskrsa - ispričao se don Franjo kad smo ga zamolili za pojašnjenje. Iako ne dopušta fotografiranje križa, internetom se i dalje šire brojne fotografije koje su snimili vjernici.

- Ne mogu ja kao policajac stalno paziti da netko od vjernika ne bi napravio fotografiju, no za fotografiranje unutar crkve treba imati dopuštenje, naravno uz poštovanje pravila i u onom dijelu koji se tiče i eventualnog komercijalnog korištenja fotografija - uljudno je Glasnović odbacio mogućnost fotografiranja krvavih fetusa.

Inače, sam Mateša je svojim umjetničkim djelima izazvao pozornost okoline. Tako je na prosvjedu protiv Istanbulske konvencije u Splitu nosio jaram oko vrata. Osim toga, prepoznaju ga i kao autora koji je u jaslice postavio papu Franju i generala Antu Gotovinu.

Tema: Hrvatska