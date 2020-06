Želite da vam grad plati čuvanje djece? Može, ali na izborima ne smijete onda podržati nikoga

Grad Koprivnica u ugovoru izričito navodi da korisnik ove godine neće sudjelovati u izbornoj promidžbi, neće davati izravnu političku potporu niti jednoj stranci ili kandidatu

<p>Ostali smo iznenađeni, ali smo morali potpisati. Kakve veze ima moje čuvanje djece s tim da ne smijemo nikog podržati na izborima.</p><p>Kaže nam to jedan vlasnik obrta za čuvanje djece iz Koprivnice. Njih 11 je ove godine potpisalo ugovore preko kojih će grad roditeljima subvencionirati “dadilje” s tisuću kuna ili dvije ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju. </p><p>Ali u ugovoru je izričito zabranjeno da korisnik ove godine neće sudjelovati u izbornoj promidžbi, neće davati izravnu političku potporu niti jednoj stranci ili kandidatu niti prikupljati novac za potporu nekome od njih.</p><p>Ustav inače jamči slobodu političkog i drugog udruživanja, pa bi takva zabrana bila protuustavna.</p><p>Jer ako je netko odradio posao za grad Koprivnicu, to mu je plaćeno, zašto mu grad koji vodi <strong>Mišel Jakšić</strong> uvjetuje da ne smije poduprijeti nekog kandidata. Niti sudjelovati u izbornoj promidžbi. Pitali smo Grad ograničavaju li tako i tvrtke koje, primjerice, asfaltiraju cestu i za to budu plaćeni iz proračuna? </p><p>Na taj dio nisu odgovorili, ali su opširno pričali o svojoj mjeri subvencija vrijednoj 1,3 milijuna kuna. I u gradu ne vide ništa sporno, kažu da je svatko od obrta mogao ne potpisati ugovor ako mu ne odgovaraju uvjeti. Ali da se dosad njima nitko nije žalio.</p><p>- Nije ograničeno političko djelovanje vlasnika obrta, ali pri tome ne može koristiti obrt za čuvanje djece u političko djelovanje - odgovorili su nam iz Koprivnice.</p>