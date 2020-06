Djeca koju roditelji često grle su manje bolesna, ali i brže rastu

Zagrljaj na dan tjera doktora van - preinačena je verzija poznate uzrečice. Nema sumnje da se zbog zagrljaja ljudi osjećaju bolje, no on je vrlo važan i u dječjem razvoju

<p>Osim što zagrljaji pomažu ljudima da oko sebe šire ljubaznost, dobre vibracije i stvaraju snažne veze, postoje i drugi nevjerojatni benefiti ako djecu redovito grlite, piše <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/why-its-so-important-to-hug-your-kid-regularly-797456/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside">Brightside.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Čarobni učinak zagrljaja</p><h2>1. Zagrljaji stvaraju sretniju djecu</h2><p>Psihološki učinak zagrljaja je nevjerojatan. Ne samo da podiže razinu samopouzdanja kod djece, nego im pomaže zadržati optimizam. Postoje tri snažna psihološka uporišta koja su povezana s procesiranjem stresnih događaja, a to su samopouzdanje, savladavanje vještina i optimizam. Usto, djeca koju redovito grle osjećaju se sretno i voljeno.</p><h2>2. Učite djecu empatiji</h2><p>Zagrljaj pomaže roditelju i djetetu da uživaju u sadašnjem trenutku i razumijevaju uzajamne osjećaje. Ova razmjena energije djetetu pokazuje vrijednost empatije. Na taj način uče razumjeti kako se drugi osjećaju. Stoga je zagrljaj i dobra lekcija kojom ćete djetetu pokazati što znači suosjećati s ljudima i voljeti ih.</p><h2>3. Zaustavlja tantrum</h2><p>Mnogi roditelji čija djeca proživljavaju tantrum pitaju se nagrađuju li zagrljajem njihovo loše ponašanje. No upravo suprotno, zagrljaj im pomaže da se bolje kontroliraju. Hormon ljubavi, oksitocin, oslobađa se kad grlite dijete i omogućuje mu da se smiri i pobijedi tjeskobu. Dodatno, zagrljaj pomaže i kod sukoba supružnika kako bi se bolje nosili s nesuglasicama, pa je to dobro imati na umu kad se sljedeći put posvađate.</p><h2>4. Stvara sposobniju djecu</h2><p>Djeci su za razvoj potrebni različiti senzorni podražaji. Ključan je fizički dodir i kontakt s kožom. Dr. Seth Pollak i njegovi kolege psiholozi na centru Waisman i na Sveučilištu Wisconsin‐Madison provodili su istraživanja u kojma su uspoređivali posvojenu djecu iz domova za nezbrinute mališane sa djecom koja su odrastala u stabilnim obiteljima. U prvoj grupi djeca su motorički zaostajala te su zbog nedostatka taktilne interakcije imali sporiji kognitivni razvoj. U drugom istraživanju su otkrili da je 15 minuta taktilne stimulacije na da tijekom 10 dana kod djece iz domova za nezbrinutu djecu pomoglo u razvoju potencijala i sazrijevanju navika te su djeca općenito postala aktivnija.</p><h2>5. Zbog zagrljaja djeca rastu</h2><p>Iako zvuči čudno, zagrljaj pomaže djetetovom rastu. Znanstvenici su otkrili da su djeca kojoj nedostaje senzornih podražaja usporila rast, a osobito ako nisu redovito dobivali zagrljaje. Taj je problem bio vidljiv unatoč redovitom uzimanju vitamina i drugih važnih nutrijenata. Objašnjenje za taj fenomen je jednostavno. Tijekom zagrljaja tijelo oslobađa hormon oksitocin koji ima snažan pozitivni učinak na tijelo, a među ostalim potiče hormone rasta.</p><h2>6. Ostaju zdravi</h2><p>Hormon oksitocin ne djeluje samo na rast, nego i na bolji imunološki sustav. Također, on doprinosi bržem cijeljenju rana i smanjuje upalne procese. Ima i snažan psihološki učinak, jer se djeca zbog njega lakše nose sa različitim tipovima stresa.</p><h2>7. Stvara snažne veze s roditeljima</h2><p>Zagrljaj potiče povjerenje koje je nužno za stvaranje kvalitetne veze s roditeljima, ali i drugim ljudima. Oksitocin smanjuje strah i potiče spremnost na povjerenje prema drugima. Usto, djeca se osjećaju sigurnije i zaštićeno, a ujedno se stvara snažnija veza s roditeljima. Koliko često vi grlite svoju djecu i smatrate li da je to dovoljno?</p><p> </p>