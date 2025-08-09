Ponuda koju u svom asortimanu imaju Državne nekretnine uključuje Bijelu vilu, Brijunku, Jadranku, Kaštel te otoke Vangu i Galiju. A tu je i Vila Kovač na Hvaru
Želite ljetovati u državnim vilama? Evo koliko stoji dan
Dok običan puk polako razvlači ručnike po lokalnim plažama, kupuje kremu za sunčanje na akciji i nervozno gleda prognozu tražeći barem tri sunčana dana zaredom, jedan mnogo ekskluzivniji sloj društva, odnosno političari, sprema se na odmor. Premijer i predsjednik Republike idu na svoje uobičajene lokacije, odnosno u vilu Costabella u Rijeci i vilu Kovač na Hvaru. No mi smo odlučili istražiti njihove mogućnosti, otkriti što se sve nudi od državnog luksuza, tko sve ima pravo na njega, koliko to sve košta i gdje bi naši političari mogli izležavati svoje državničke kosti.
