Želite postati vojni pilot? MORH raspisao natječaj, evo i uvjeta

Ministarstvo obrane raspisalo je u petak natječaj za prijam deset kandidata/kandidatkinja za časnike/časnice – vojne pilote, prima ih se 10 sa završenim najmanje sveučilišnim prijediplomskim studijem ili stručnim studijem bilo kojeg usmjerenja, navode u priopćenju.

Prijaviti se mogu kandidati sa završenim najmanje sveučilišnim prijediplomskim ili stručnim studijem bilo kojeg usmjerenja, koji do kraja 2026. godine nemaju više od 27 godina.

Kandidati moraju ispunjavati opće, zakonom propisane uvjete za prijam u Oružane snage Republike Hrvatske sukladno članku 34. Zakona, pri čemu ne smiju postojati zapreke za prijam iz članka 35., te prolaze posebni odabirni postupak.

Oni koji nisu završili dragovoljno vojno osposobljavanje bit će upućeni na temeljno vojno osposobljavanje, uz prethodno uspješno završeno pripremno osposobljavanje (selekcijsko letenje).

Po uspješnom završetku temeljnog vojnog osposobljavanja odabrani kandidati za časnike vojne pilote će biti upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu, nakon koje se primaju u djelatnu vojnu službu, dodjeljuje im se prvi časnički čin i raspoređuju se na časničku dužnost.

Prijave se podnose u roku od 14 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.