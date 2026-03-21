FOTO Counter-strike na hrvatski način! Pogledajte vježbu vojne policije i specijalaca iz MUP-a

Na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja vojna policija i specijalna policija proveli su dvotjednu integracijsku obuku. Uvježbavali su zajedničko djelovanje u najsloženijim sigurnosnim scenarijima
Na obuci su sudjelovali pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Foto: FILIP_KLEN
|
Foto: FILIP_KLEN
| Foto: FILIP_KLEN
Obuka je trajala od 9. do 20. ožujka na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” kod Slunja
| Foto: FILIP_KLEN
Uvježbavali su zajedničko djelovanje u najsloženijim sigurnosnim scenarijima
| Foto: FILIP_KLEN
Na obuci su bili pripadnici Pukovnije Vojne policije zajedno s kolegama iz MUP-a (JSIP Alfa Zagreb, JSIP Orao Osijek i SJP BATT Split)
| Foto: FILIP_KLEN
Integracijska obuka još je jednom potvrdila ključnu ulogu međuresorne suradnje u suočavanju sa suvremenim sigurnosnim izazovima, kažu iz MORH-a
| Foto: FILIP_KLEN
Tijekom ciklusa uvježbavani su složeni scenariji poput talačkih kriza, postupanja u uvjetima aktivnog i pasivnog otpora te zaštite štićenih osoba, s naglaskom na djelovanje u urbanom prostoru i u CQB uvjetima, stoji u priopćenju
| Foto: FILIP_KLEN
Poseban fokus stavljen je na koordinaciju timova, donošenje odluka pod stresom te integraciju medicinskih i taktičkih procedura
| Foto: FILIP_KLEN
Natporučnik Mateo Marinović naglasio je kako je temelj obuke upravo razmjena znanja i iskustava između vojnih i policijskih sastavnica
| Foto: FILIP_KLEN
"Ova obuka nosi naziv integracijska međuresorna suradnja s jasnim ciljem – unaprijediti suradnju vojnih i policijskih komponenti kroz razmjenu iskustava, taktika i procedura kojima se koristimo u svakodnevnom radu, ali i u najsloženijim sigurnosnim situacijama poput talačkih kriza," rekao je.
| Foto: FILIP_KLEN
Poručnik Vjekoslav Pavelić istaknuo je kako ovakav oblik obuke izravno pridonosi podizanju razine sigurnosti i operativne spremnosti, posebno kroz uvježbavanje zaštite i evakuacije štićenih osoba te zajedničko djelovanje u složenim situacijama.
| Foto: FILIP_KLEN
“Takvim integriranim pristupom podižemo razinu sigurnosti i sposobnost zajedničkog djelovanja u najzahtjevnijim uvjetima“, zaključio je Pavelić.
| Foto: FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN
Foto FILIP_KLEN