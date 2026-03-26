TRANSATLANTSKI SAVEZ

Željana Zovko: Samo sa SAD-om na našoj strani možemo pobijediti svakog neprijatelja

Piše Filip Sulimanec,
Naglasila je da 16 milijuna radnih mjesta ovisi o transatlantskom gospodarstvu i odlukama koje će se danas donijeti, dok svako odgađanje sporazuma europsko gospodarstvo košta pet milijardi eura godišnje

Zastupnica u Europskom parlamentu i stalna izvjestiteljica Kluba zastupnika Europske pučke stranke (EPP) za trgovinske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, Željana Zovko, danas je govorila na plenarnoj sjednici u Bruxellesu, uoči usvajanja dvaju izvješća o Okvirnom trgovinskom sporazumu i provedbi Zajedničke izjave EU-a i SAD-a od 21. kolovoza 2025. godine.

U svom obraćanju zastupnicima istaknula je kako „nijedan čovjek nije otok, sam za sebe cijeli; svaki je čovjek dio kontinenta, dio kopna“.

Naglasila je da 16 milijuna radnih mjesta ovisi o transatlantskom gospodarstvu i odlukama koje će se danas donijeti, dok svako odgađanje sporazuma europsko gospodarstvo košta pet milijardi eura godišnje. Istaknuvši hitnost djelovanja, poručila je da „poduzeća s obje strane Atlantika traže jasnoću i predvidljivost, a ne neizvjesnost i odgode“ te da je sadašnji trenutak presudan za europsko gospodarstvo i europska radna mjesta.

Podsjetivši na rekordnu 2025. godinu, u kojoj je transatlantsko gospodarstvo dosegnulo vrijednost od 9,8 bilijuna dolara, Zovko je naglasila kako „iza tih brojki stoje pravi ljudi – radnici, poduzetnici i obitelji“. Dodala je da ta otpornost u složenom geopolitičkom okruženju pokazuje kako transatlantska trgovina funkcionira te da je treba jačati, a ne kočiti.

Zovko je također istaknula sigurnosnu dimenziju odnosa sa Sjedinjenim Državama, naglasivši da „Sjedinjene Države nisu samo naš najveći trgovinski partner – one su i naš ključni sigurnosni saveznik i moraju to ostati“. Dodala je da su i demokratske države s kojima EU nastoji diversificirati trgovinske odnose i dalje usmjerene prema SAD-u kao temeljnom sigurnosnom partneru.

Osvrnuvši se na zajedničku povijest, podsjetila je da „zajedno, uz SAD na našoj strani, pobijedili smo najstrašnije totalitarne režime – od nacizma i fašizma u Drugom svjetskom ratu do pada Berlinskog zida i poraza komunizma“. Istaknula je da samo ujedinjeni možemo odgovoriti na suvremene izazove, bez obzira na oblik koji danas poprimaju, te citirajući Jean-Paula Sartrea rekla kako „za neke ljude pakao su drugi ljudi“.

Usvajanje izvješća očekuje se danas na plenarnoj sjednici, uoči čega je pozvala kolege da naprave ovaj povijesni potez i podrže sporazum.

