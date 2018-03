"Bi li premijer svoje dijete izložio onome što mi trpimo..."

Ivana Smolčić Jerković, majka je koja je u subotu došla sa svojim 14-mjesečnim djetetom da dočeka Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade s jednim jedinim ciljem da ga upita da li bi on svoje dijete koje je otprilike dobi njenog djeteta izložio svemu onome što u zadnjih devet godina trpe brodska djeca kada je u pitanju zagađeni zrak, a od prije tri dana i voda.

- On je političar i radi svoj posao, kojega u biti mi plaćama i zato sam mu rekla da mora raditi za nas. No, prije svega sam željela s njim razgovarati kao roditelj, pozvala sam ga da ga ugostim, neka dođe sa svojim djetetom ugostiti ćemo ga sa svime onim što smo pripremili za Uskrs, nije prihvatio poziv, a sumnjam da bi to dao svom djetetu. Tražila sam odgovor da nam kaže koliko će sve ovo trajati, da li treba čekati još devet godina, pa bih kao i većina roditelja odlučila što učiniti, otići i vratiti se nakon devet godina kada moj grad bude imao čist zrak i vodu. Vratila bih se sigurno jer želim da moja djeca odrastaju u mome gradu, no, on niti bilo tko drugi nije mogao odgovoriti na to pitanje. Obećali smo mu da ćemo doći u Zagreb, tražiti ćemo pomoć Brođana da nam pomognu u financirati autobuse, ne želimo da to uradi niti jedna stranka ili Grad, i to će biti za oko dva tjedna, taman kada istekne vrijeme njegovog obećanja da će se Slavonski Brod spojiti na vodocrpilište u Sikirevcima, ali podsjećam pitanje čistog zraka i dalje ostaje – rekla je Ivana Smolčić Jerković, žena koja je u subotu pred premijerom pustila suzu za svoje dijete i svu djecu Slavonskog Broda, govoreći mu da to što se Brođanima događa ne može biti istina, ali nažalost je. Ivana je zbog zraka i vode otišla iz Slavonskog Broda na selo, kako bi barem donekle djetetu osigurala bolje uvjete za život.

Panika zbog vode

Zbog zagađene vode u subotu su građani Slavonskog Broda pohrlili u trgovine po flaširanu vodu. Navodno je došlo i do panike jer se voda brzo prodala, a građani nisu znali što će biti dalje. Trgovci su ih umirivali da će doći nove količine vode iz Zagreba. Kako je dan odmicao, bilo je i sve više vodom namirenih građana i panika je nestala.

Duspara: Premijerovo rješenje može biti tek privremena opcija

Brođani Uskrs dočekuju bez pitke vode koja je zagađena ugljikovodicima. Gost RTL-a Danas bio je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Danas ste sudjelovali na tom kriznom stožeru, ponuđeno je rješenje spajanja vodocrpilišta na Sikirevce u roku od 15 dana. Čini li vam se to kao dug vremenski period za biti bez vode? Što ako se ta obećanja ne ispune?

"Gledajte, mi drugog rješenja nemamo i jedino što možemo je ubrzati taj proces spajanja na Sikirevce. Ali to je samo privremeno rješenje jer to neće biti dovoljno. Treba nam nekih 300 litara u sekundi u špicama, sa Sikirevcima ćemo dobiti 150 litara, dakle treba nam neko efikasnije rješenje, najvjerojatnije novi cjevovodi od Sikirevaca prema Slavonskom Brodu."

Sutra je Uskrs, ljudi su već skuhali šunku i jaja, preporučuje se da se voda ne pije. Hoće li stanovnici morati baciti hranu?

"Danas je gospodin Kujundžić rekao da bi dugotrajno korištenje te vode i izlaganje njoj možda moglo izazvati zdravstvene probleme, a ovo kratkotrajno što se kod nas dogodilo ne bi trebalo izazvati probleme. No, to ne znači da je ovaj problem malen, upravo zato smo nabavili cisterne. Znam da ovo nije najbolje rješenje, ali Brođani su izdržali i gore stvari u povijesti ovog grada i siguran sam da će izdržati i ovo."

Predsjednica razgovarala s Dusparom

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u subotu je telefonom razgovarala s gradonačelnikom Slavonskog Broda Mirkom Dusparom koji ju je izvijestio o ekološkom incidentu i zagađenju pitke vode u tom gradu, a predsjednica je iskazala punu podršku što bržem rješavanju situacije u kojoj su se našli stanovnici Slavonskog Broda i okolice.

MORH: U Sl. Brod upućeno dodatnih pet cisterni s vodom

Ministarstvo obrane (MORH) priopćilo je u subotu kako Oružane snage RH pomažu građanima Slavonskog Broda u opskrbi pitkom vodom gdje je stigla cisterna sa 6000 litara vode, a upućeno je i dodatnih pet cisterni iz Knina, Slunja, Pule i Lekenika.