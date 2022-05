Željka Markić o slučaju Mirele Čavajde: 'Grga ima pravo na život, koliko god on traje'

Na zagrebački Hod za život stigla je i Željka Markić.

Osvrnula se na slučaj Mirele Čavajde kojoj hrvatsko zdravstvo nije omogućilo prekid trudnoće u visokom stadiju, iako za njeno dijete nijedan liječnik nije dao prognozu spojivu sa životom, piše N1.

"Grga ima pravo na život, ima pravo svoj život, koliko god da on traje, proživjeti u dostojanstvu, moramo pružiti zaštitu Grgi i njegovoj mami."

"U okolnostima u kojima imamo saborske zastupnike koji žele da se život nerođenog djeteta može prekinuti do porođaja, da ga se može usmrtito do poroda, potrebno je promijeniti zakon star 45 godina i postaviti novi zakonski okvir na temelju znanosti koja kaže da život počinje začećem. Što se tiče prava na život. Što se tiče gradončelnika, svjetonazori su različiti, ali obveze prema građanima su vrlo jasne. Nametanje jedog svjetonazora se zove jednoumlje i nadam se da se to više neće ponavljati", rekla je Markić govoreći o odluci gradonačelnika Tomislava Tomaševića da zabrani isticanje zastava Hoda za život jer se ne slaže s takvim pogledom.

