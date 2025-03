Željko Kerum: 'Puljka mogu samo ja pobijediti, a one lažne ankete nek' objese mačku o rep'

Protukandidat iz HDZ-a je marioneta, Puljka treba dobiti u prvom krugu, a u drugom krugu mogu ga pobijediti jedino ja. Rade neke lažne ankete koje mogu objesiti mačku o rep. Recite mi što su oni napravili, njihov maksimalan doseg je njihova plaća. Moja kampanja je pod sloganom "I-i", i Kila i Brodarica, i bolnica i Ekonomski fakultet, i penzioneri i studenti, i siromašni i bolesni. Sve sam ja zo napravio, a što su oni napravili, ni 'kariolu' betona nisu zamišali. Uzdam se u razboritost građana Grada Splita - kazao je Željko Kerum na predstavljanju kandidata za lokalne izbore. On će u utrku za gradonačelnika, a kao svoje zamjenike predstavio je Lidiju Bekavac i Igora Stanišića.

- Krajnji je rok da se Grad Split spasi, najgore što se može dogoditi jest da Puljak i njegov zamjenik Ivošević opet pobjede. Pa oni su grad uveli u dužničko ropstvo na sljedećih 30 godina, sedam budućih gradonačelnika je zadužio. Stavio je pod hipoteku našu gradsku imovinu - kazala je Bekavac.

Na mjestu kandidatkinje za županicu predstavljena je Martina Nimac Kalcina, a njezin zamjenik je Petroslav Sapunar.

- Što se tiče drugog zamjenika za župana, razgovaramo s listom dr.Jadrijevića, moguće da se s njima dogovorimo da to bude netko s nje – rekao je Kerum.

Split: Konferencija za medije Željka Keruma na kojoj je predstavio kandidata za lokalne izbore | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Martina Nimac Kalcina koja posljednje četiri godine članica županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, i kojoj je turizam uži interes, kazala je kako ne bi rekla istinu kad bi kazala da se u Županiji ne radi, ali smatra da se radi nedovoljno i nedovoljno brzo.

- Nastojala sam pohvatati sve poslove i sistem funkcioniranja. Ne bi bilo pošteno kazati da nije puno toga dobrog napravljeno, ali sam s razlogom prihvatila ovu poziciju. Odrađeno je nedovoljno kvalitetno i brzo, osobito u odnosu na europske trendove - kazala je Nimac Kalcina koja nije zadovoljna ni zakonima vezanim za poreze na nekretnine koji su kaže, nametnuti.

Kerum je progovorio i o svom privatnom nekretninskom projektu u Lori za kojeg je kazao da će biti gotov kad "doktorica odluči" jer ona vodi projekt. Bit će riječ o luksuznoj stambenoj četvrti. No, Kerum je ponudio i jedan teren i to APN, a tamo će se graditi samo ako bude dovoljno interesa. On kaže, nema ništa s tim, već APN. Njegov interes su poslovni prostori.

Split: Konferencija za medije Željka Keruma na kojoj je predstavio kandidata za lokalne izbore | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Osvrnuo se i na slučaj 'grofice' Jagode Schön Milesi i gradonačelnika Ivice Puljka. Smatra da je aktualnom gradonačelniku jako naštetio.

'Ako mu grofica stvarno planira našteti, treba stati. Svakako, dokazala je laži i neistine. Mislim da je to nebitno i njihovo osobno pa ne bih komentirao – rekao je Kerum dodavši kako je Puljku velik problem što se odrekao suradnika.

- Ta ga je žena malo poljuljala, ali još više Jakov Prkić. Od deset ljudi s kojima je surađivao, prekriženo ih je devet - ostala je samo Marijana Puljak – kaže Kerum koji nije htio previše komentirati ni Bojana Ivoševića jer je s njim u sudskom sporu.

- O njemu mislim sve najružnije i najlošije – kratko je rekao.