Željko Kerum u novoj bitki za gradonačelnika: 'Idemo jako pod motom 'I can Split again''

Iako do lokalnih izbora ima više od šest mjeseci situacija u Splitu se već pomalo zagrijava, a svoje ambicije da ponovno sjednu na čelo grada već su neki ozbiljno obrazložili. Aktualni gradonačelnik Ivica Puljak zasigurno će još jednom tražiti povjerenje građana, a takve namjere već je za naše krajeve pomalo nesvakidašnjom, spektakularnom prezentacijom otkrio i HDZ-ovac Tomislav Šuta. No, da će i ove godine u utrku za mjesto gradonačelnika Splita potvrdio nam je i Željko Kerum.

- Jedini tko u Splitu može dobiti Ivicu Puljka sam ja i zato ćemo ići jako, pod krilaticom 'I can Split again' – otkrio je kratko Kerum u razgovoru za 24sata.

Podsjetimo, Željko Kerum je gradonačelnik Splita bio u jednom mandatu, od 2009. do 2013. godine. U drugom krugu premoćno je pobijedio SDP-ovca Ranka Ostojića. Nakon toga je sa svojom strankom HGS izašao na sve iduće izbore, no nije uspio ponoviti taj uspjeh. U drugi krug izbora uspio je ponovno ući na lokalnim izborima 2017. godine kada je snage odmjerio s HDZ-ovcem Androm Krstulovićem Oparom, od kojeg je naposljetku i izgubio. Kerum je tada tražio i ponovno prebrojavanje glasova s uvjerenjem da je pokraden, no na kraju je poraz ipak priznao.