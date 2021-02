Tema o kafiću Three Monkeys je passé, trebali bismo se okrenuti ozbiljnijim temama. Ovo nije izjavio neki oporbeni političar nego potpredsjednik HDZ-a Ivan Anušić.

Anušić je gostovao na N1 i otvoreno je rekao ono što misli i dio HDZ-ovaca i većina javnosti. Da je tema o kafiću koji je proglasio nepoželjnim HDZ-ovce bezrazložno previše eksploatirana. Naravno, nije Anušić napao svog stranačkog šefa Andreja Plenkovića izravno jer je danima inzistirao na ovoj temi dok je zemlja u najtežoj gospodarskoj krizi nakon rata, pogođena dvama potresima i iscrpljena dugotrajnom borbom s pandemijom. Ali Anušić ipak povlači crtu iako ne podržava stav vlasnika kafića, smatra da je to diskriminacija koja ne bi smjela biti prešutno dopuštena i kako bi javnost drukčije reagirala da nije riječ o HDZ-u.

- Tema nije ni trebala završiti na tako visokoj nacionalnoj razini. Gospodin je to rekao u afektu, ali je pogriješio - rekao je Anušić.

Već je bilo prošlo nekoliko dana od izjave, kad ju je upravo Plenković podignuo na nacionalnu razinu.

I to nije učinjeno slučajno. Jer bi se inače premijer morao baviti mnogo važnijim stvarima i objašnjavati ih javnosti. Recimo, kakva je to organizacija cijepljenja ako je nekim obiteljskim liječnicima u zadnji tren javljeno da cjepiva ipak neće biti. Pa su morali zvati i otkazivati cijepljenje kroničnih starijih bolesnika koji su se već ponadali da će dobiti cjepivo. Morao bi se premijer baviti i pitanjima kako to da će uskoro godina dana od potresa u Zagrebu, a obnova sigurno neće početi. I to iako je stigao novac EU, ali oni još ne znaju kako točno početi obnovu i kako olakšati ljudima prijave. Nego su tek prije nekoliko dana odlučili da ljudi ne trebaju hodati po šalterima i vaditi papire koje država već ima. Morao bi odgovarati i na pitanja kako je moguće da očito donacije u građevinskome materijalu za Petrinju i okolicu nestaju i zašto je policija prilično nezainteresirana istražiti sve to. Ima li to veze s tim što je i gradonačelnik iz Reformista, koji drže većinu u Saboru?

Morao bi biti suočen i s pitanjima hoće li se raditi rebalans proračuna, hoće li se morati štedjeti, i gdje, jer prihodi su u prva dva mjeseca manji oko pet posto, što čini milijarde u proračunu. I zašto nema reformi koje bi stvorile učinkovitiju i jeftiniju državu? Kako je moguće da se HDZ navodno odrekne onih koji su upali u afere, a onda isti taj HDZ u Popovači kandidira za gradonačelnika Romana Rosavca, desnu ruku Ive Žinića i čovjeka koji je u imovinskoj kartici prešutio stan u Zagrebu, a kao klijet prijavio luksuznu kuću okruženu vinogradom?

Ili zašto je u Glini u kontejnerskom naselju tek nasut šljunak iako su prošla dva mjeseca od potresa, a ljudi nemaju krov nad glavom?

Ili zašto je odlučio maknuti s čela Ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje čovjeka koji je to dotad vodio, pa se ured još i ne sprema za obnovu Banovine iako su upravo dobili dodatnih 100 milijuna kuna pomoći? Već su trebali imati i sliku stanja, eventualno raspisane natječaje, ali oni će se tek sad ustrojavati i pripremati za taj opsežni posao.

Vlada je na sjednici u četvrtak imenovala na čelo tog ureda HDZ-ovca Gordana Hanžeka, koji će tek morati početi sve pripremati umjesto da su stvari već odavno u zamahu.

Hanžek je dugogodišnji zaposlenik uprave Milana Bandića, bio je i pomoćnik za izgradnju bivšem pročelniku Davoru Jelaviću, koji je pod optužnicama Uskoka. Hanžeka nisu dovodili u vezu s tim aferama. Taj široj javnosti nepoznati HDZ-ovac kandidirao se i za šefa Fonda za obnovu, ali je na to mjesto ipak imenovan Damir Vanđelić.