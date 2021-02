Je li uskraćivanje dobrodošlice HDZ-ovcima u jednom riječkom kafiću diskriminacija i segregacija na korak do fašizma ili izraz revolta i legitimna politička kritika bila je tema emisije Otvoreno na HRT-u.

Član saborskog Odbora za medije Mario Kapulica (HDZ) kaže kako ne ide često u Rijeku i ne odlazi u kafiće čiji vlasnici govore određenim strankama ili skupinama da ne smiju dolaziti.

- Ja ne mislim da je ovo pitanje vezano isključivo uz HDZ. Ja znam da se bliže lokalni izbori i da svaka stranka pokušava iz svake situacije, pa moguće i ove, poentirati odnosno izvući neke poene za sebe. No o čemu mi danas razgovaramo? Razgovaramo o tome da nije prihvatljivo da se određena skupina ljudi koja podržava neku ideju, neki program, koja zauzima određena društvena stajališta i koja glasuje za određenu stranku, smatra manje vrijednom i da se na bilo koji način šalju poruke da bi takve ljude trebalo getoizirati, da bi ih trebalo izolirati i da bi trebala postojati mjesta na kojima bi njima bio zabranjen pristup i uskraćena neka usluga. To je nedopuštena diskriminatorska osnova, poručio je Kapulica.

Ističe kako nitko ne uskraćuje ljudima pravo da izražavaju svoje osjećaje ma kakvi oni bili.

- Oni mogu biti i ljubav i mržnja. Tko što voli i tko što mrzi je posve irelevantno. Vi vaše osjećaje možete i komunicirati, možete reći da nekoga mrzite. Kada to postaje problem. To postaje problem kada to u sebi sadrži nedopuštenu diskriminatorsku osnovu. U tome je problem, rekao je.

Potpredsjednica Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić je rekla kako je u emisiju došla kako bi rekla da je ovo klasična antitema iz kuhinje Andreja Plenkovića.

- Ovo nije afera, ovo nije slučaj, ovo je događaj koji Plenković koristi i drži u medijima već tjedan dana, a mediji to iz nekog razloga prate, samo zato da se zapravo ne bi bavio onim čime bi se trebao baviti a to je recimo obnova Banovine i Zagreba, pitanjem discipliniranja članova HDZ-a da se ne cijepe preko reda, da uvede reda u cijepljenje jer je i njegov ministar rekao da tu nema reda, dakle da se bavi onim pitanjima koja su od važnosti građanima, poručila je Benčić.

- A čime se g. Plenković bavi? Bavi se jednom grubom kritikom koju je njemu i HDZ-u uputio jedan revoltirani ugostitelj kojem je vjerojatno poslovanje ozbiljno ugroženo i tjera cijelo hrvatsko društvo da se sažalijeva nad HDZ-om: Kada govorimo o govoru mržnje i diskriminaciji to se stavlja u kontekst i gledaju se odnosi moći. Da li je zaista HDZ i g. Plenković ugroženi u ovoj zemlji? Ili su ugroženi radnici Brodotrogira koji 4 mjeseca nisu dobili plaću? Možda bi se time trebao baviti, rekla je dodavši da ovo nije prvi puta da premijer od sebe radi žrtvu.

Kontrirao joj je HDZ-ov zastupnik rekavši da se ne slaže s tezom da u slučaju kada je netko na poziciji moći onda se zabranjene osnove govora mržnje toleriraju.

- Korak dalje bi bilo da je prirodnije da netko puca na nekoga tko je na poziciji vlasti nego na nekog drugoga i da onda tražimo opravdanja za to. Molim vas nemojte u taj prostor ulaziti, rekao je. Nije ovdje ključan problem pojedinačni slučaj. Ovdje su najveći problem politike koje u tome ne vide problem nego rješenje. Takve politike su problem, ustvrdio je Kapulica.

Potpredsjednik Hrvatskog sabora Furio Radin kaže kako mu se čini, gledajući vlasnika kafića, da je u pitanju čovjek koji je preplašen i koji u sebi ima nešto što ne bi nazvao mržnjom već frustracijom i agresivnosti.

- Nadam se da će on sam doći k svijesti. Vlasnik kafića bi trebao povući to što je rekao. To što je on vlasnik kafića uopće nije bitno, ako radi dobru kavu, neka tako i nastavi, svatko voli dobru kavu, rekao je Radin.

Potpredsjednik Kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk kaže kako je vlasnik kafića dobio dosta dobre promotore svoga lokala. Složio se s Kapulicom koji je rekao kako HDZ-ovci nisu izazvali ovu situaciju.

- Vi iz HDZ-a niste izazvali ovu situaciju na početku, ali onda je onda upornim i ustrajnim radom premijer u nekoliko dana ovaj slučaj uspio dovesti do glavne teme, poručio je Bauk.

Podsjetio je kako je on 2017. Pernara upozorio u saboru kad je nosio majicu na kojoj je pisalo "HDZ, lopovi".

- Znači, branio sam HDZ kada oni to nisu niti tražili, pa mogu slobodno reći da ih sada ne treba braniti, rekao je.

- Postoje situacije kada se treba zaprijetiti tužbom ako on ustrajno ponavlja laži koje nanose štetu, ali to kao krajnju mjeru. Radi li se ovdje u slučaju Rijeke i Indexa o prijeđenoj crti? Nitko nije ostao neuslužen u tom kafiću, ako sam ja to dobro shvatio. Ovo je još uvijek na razini žestoke, grube, možda neumjesne kritike vlasti. Sigurno je da kad bi neki nepoznati član HDZ-a došao da ga nitko ne bi niti prepoznao u tom kafiću. Kad bi došao neki poznatiji, sigurno bi dobio medijski prostor ali bi sigurno dobio i uslugu koju bi trebao platiti. Ne bih se volio naći u situaciji da čitam da netko istu stvar napravi nekome drugome, pa čak i SDP-ovcu, naglasio je.