Najprije ga ništa nije moglo impresionirati. Sad ga sve impresionira, puca i na najmanju sitnicu. Fitilj mu je sve kraći.

Vlasnika riječkog lokala opisao je kao čovjeka koji stoji na rubu fašizma i sprema se na rukav navući crvenu vrpcu. Nacisti su nosili takve vrpce sa svastikom, Riječaninu je namijenio zvijezdu, mada je čovjek možda i pravaš. Zvuči šašavo, ali nisu svi u Rijeci crveni, iako je od Trsta do Vladivostoka teško naći grad s takvim kontinuitetom lijeve vlasti.

U siječnju je bjesnio na oporbu. “Oporba je Banovini pokazala nevjerojatan stupanj destruktivnosti i veliku dozu političke nekulture”, zagrmio je kad su mu u Saboru srušili kvorum. “To što su napravili je bezobrazno, nemoralno i nisko. To ću im zapamtiti!”. U kakvom je raspoloženju bio kad je članovima koalicije nakon toga zaprijetio raspisivanjem izbora, ne treba ni spominjati.

Damir Vanđelić rekao je početkom veljače, kad je odbio biti Plenkovićev kandidat za gradonačelnika Zagreba, kako “Plenković nije ljutit” na njega. To je bila savršena potvrda općeg uvjerenja da je premijer prokuhao. Njegova izjava “Vanđelić je tu privremeno” bila je ono što anglosaksonsko pravo naziva “dokazom izvan razumne sumnje”, a Vanđelićev je demanti to uvjerenje zacementirao.

Kako su mediji prokljuvili da je Plenković bijesan jer je Vanđelić pokazao savršenu personalnu autonomiju - nije htio biti “zec” koji će “izgorjeti” kako bi spasio Bandića niti surađivati s ljudima kojima se bavi pravosuđe - Plenković ga je morao ostaviti na mjestu čelnika Fonda iako je još do jučer tvrdio da je Vanđelić “privremen” i da je sam odredio svoju “privremenost”.

Plenkoviću, ukratko, ne ide

Pa eto, iako su obojica tvrdili da je privremen, Vanđelić ostaje. Spasilo ga je to što Plenković nije želio da svi vide kako je osvetoljubiv i kako ne zna podnijeti kad mu netko kaže “ne”. Nakon Martine Dalić, koju je unatoč aferi stavio na čelo Podravke, micati Vanđelića jer nema i ne želi afere - to bi ipak bilo suviše.

U rujnu je Plenković bio ljutit na Milanovića. “Drugi put kad ode u Tač, neka ne spominje mene i moju obitelj”, poručio mu je. Sad se naljutio jer je Milanović stavio veto na HDZ-ova sudačkog favorita u Vrhovnom sudu. Sudstvo je inače, zbog svojih južnoafrički diskriminatornih praksi, koje svi vide (ukradeš vegetu, osam mjeseci zatvora, a usmrtiš dvoje ljudi i piješ kave na Cvjetnom kukajući kako si boležljiv) jedan od važnih razloga sunovrata HDZ-ove popularnosti. Plenkoviću, ukratko, ne ide.

On nakon karijere premijera želi na novu dužnost u Europskoj komisiji. Ako bi se vladajuća većina raspala, niti teoretski ne bi mogao dobiti nove izbore. Plenković, dakle, mora ostati u sedlu do kraja mandata kako bi mogao “otići na novu, višu, odgovorniju dužnost”, a da bi to uspio, s tankom većinom u Saboru, on mora raditi isto što i Bandić – udovoljavati svim interesnim skupinama, svim grupama klijenata, nikome se ne zamjeriti. Njegova je politika defenzivna. On brani tvrđavu pod opsadom, i ni za kakve reforme nije spreman niti ima snage, zemlja je postala njegov talac.

Bandića drži kao malo vode na dlanu i krči mu put za novi mandat (Bandićeva zastupnica Lekaj Prljaskaj podržava Plenkovićevu većinu; ode li ona, morao bi se upustiti u novu trgovinu u Saboru, a to bi ga dodatno srozalo). U svojoj stranci Plenki, kotira kao šef komisije za beatifikacije, a bolje bi bilo da bude “vražji odvjetnik” pa da prvo njima vadi brvna iz očiju, tad bi lakše izvadio i trunje ovoj smiješnoj, jalovoj oporbi.