Na području Selnice Ščitarjevske, u kući, rano jutros 40-godišnjakinja je usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji. Kriminalističko istraživanje je u tijeku
UHITILI SU JE
STRAVA KOD VELIKE GORICE Žena (40) ubila člana obitelji
Tragedija na području Velike Gorice. Kako je izvijestila zagrebačka policija, rano jutros, na području Selnice Ščitarjevske, u kući, najvjerojatnije uporabom oštrog premeta 40-godišnjakinja je usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji.
- Osumnjičena je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćila je policija.
