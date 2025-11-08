Obavijesti

News

Komentari 20
UHITILI SU JE

STRAVA KOD VELIKE GORICE Žena (40) ubila člana obitelji

Piše Helena Tkalčević,
Čitanje članka: < 1 min
STRAVA KOD VELIKE GORICE Žena (40) ubila člana obitelji
5
Foto: Iva Milotić/24sata

Na području Selnice Ščitarjevske, u kući, rano jutros 40-godišnjakinja je usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji. Kriminalističko istraživanje je u tijeku

Tragedija na području Velike Gorice. Kako je izvijestila zagrebačka policija, rano jutros, na području Selnice Ščitarjevske, u kući, najvjerojatnije uporabom oštrog premeta 40-godišnjakinja je usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji.

- Osumnjičena je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćila je policija.

Uskoro više...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'
SRAMOTA U ZAGREBU

VIDEO Divljaci u Zagrebu sakrili lica pa vrijeđali novinarku koja ih je snimala: 'Gov**, kur**...'

Policija će temeljem dostupnih snimki analizirati postoje li protupravna ponašanja pojedinaca te sukladno utvrđenom poduzeti daljnje mjere i radnje iz svoje nadležnosti, poručuju iz policije...
Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide
NAKON IZGREDA

Maskirani tipovi ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu! U subotu u Splitu protest Torcide

Devetero muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor.
Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'
RANA DIJAGNOZA JE KLJUČ

Simptoma za rak prostate nema: 'Vadite PSA, ali prije ne smijete raditi jednu stvar...'

Pregledi na vrijeme spašavaju živote, u Hrvatskoj je sve više izliječenih muškaraca, kaže dr. sc. Luka Penezić, urolog iz KBC-a Zagreb

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025