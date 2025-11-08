STRAVA KOD VELIKE GORICE Žena (40) ubila člana obitelji

Tragedija na području Velike Gorice. Kako je izvijestila zagrebačka policija, rano jutros, na području Selnice Ščitarjevske, u kući, najvjerojatnije uporabom oštrog premeta 40-godišnjakinja je usmrtila 52-godišnjeg člana obitelji.

- Osumnjičena je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje su u tijeku - priopćila je policija.

