Žena u Hrvatskoj htjela unajmiti ubojicu da joj ubije supruga!

Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu ispitalo je 50-godišnjakinju zbog osnovane sumnje da je poticala na teško ubojstvo svog supruga. Nakon ispitivanja određen joj je jednomjesečni istražni zatvor.

- Postoji osnovana sumnja da je 50-godišnja osumnjičenica u određenom vremenu u mjesecu veljači 2026. do 06. ožujka 2026. na području Ličko-senjske županije, od osobe koju je poznavala zatražila da počini kazneno djelo ubojstva na štetu 55-godišnjeg hrvatskog državljanina, što je ovaj odbio učiniti. Postoji osnovana sumnja da je i 51-godišnji hrvatski državljanin u istom razdoblju od iste osobe zatražio da počini kazneno djelo ubojstva na štetu 39-godišnjeg hrvatskog državljanina - priopćio je DORH.

- Osim toga, osnovano se sumnja i da su 50-godišnja osumnjičenica i 51-godišnji osumnjičenik od iste osobe u istom razdoblju zatražili da na štetu 39-godišnjeg i 42-godišnjeg hrvatskog državljana počini kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom što je ovaj odbio učiniti - dodaju iz DORH-a.

Županijski sud u Karlovcu je stoga prihvatio prijedlog DORH-a te odredio istražni zatvor svim osumnjičenicima zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela