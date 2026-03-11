Obavijesti

UBIO MAMU I BAKU

Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...

Piše Hajrudin Merdanović, Petra Mustać,
Rekonstrukcija spirale nasilja dvostrukog ubojice iz Gospića: Više puta napadao je policiju...
Foto: Hrvoje Kostelac

Robert M. (47) nekoliko je puta ranije napao policajce koji su došli pomoći oko njegove hospitalizacije. Interventne je tukao i u srijedu dok su ga pokušali odvesti pred suca u Karlovcu

Gospićanin Robert M. (47) osumnjičen je za dvostruko teško ubojstvo, objavila je jučer PU ličko-senjska. Podsjetimo, patrola je u utorak nakon dojave stigla u bivšu Vrtlarsku ulicu, gdje su pronašli ubojicu. Ondje nije pružao otpor. Prema rekonstrukciji zločina kakav Gospić ne pamti, od trenutka poziva policiji do uhićenja prošlo je osam minuta. Stoga je točno u 5.58 sati počelo teći 24-satno zadržavanje, koliko je i predviđeno zakonom. Nakon isteka roka morali su ga prevesti do nadležnog odvjetništva, a ono se za Gospić nalazi u Karlovcu. Da je sve bilo po planu, pred suca istrage Županijskog suda u Karlovcu Robert je trebao stati točno u 10 sati.

No čovjek poznat po iznimnoj snazi, prilikom izlaska iz prostorija gospićke policije napao je čak četiri interventna policajca i jednom nanio lakše tjelesne ozljede.

DETALJI UŽASA Robert je ubio majku i tijelo bacio u septičku jamu! Susjedi: 'Čuo se vrisak'
DETALJI UŽASA Robert je ubio majku i tijelo bacio u septičku jamu! Susjedi: 'Čuo se vrisak' | Video: 24sata/pixsell
TRAGEDIJA U LICI Ubio je mamu i baku u Gospiću, terete ga za teško ubojstvo. Evo kakva kazna prijeti monstrumu
Ubio je mamu i baku u Gospiću, terete ga za teško ubojstvo. Evo kakva kazna prijeti monstrumu

Policija je pozvala Hitnu pomoć, dala sredstvo za smirenje ubojici i pomogla policajcu. Kako nadležni u sustavu policije nemaju dovoljno službenika za zamjenu, napadnuti policajci su s Robertom krenuli prema Karlovcu, ali u Opću bolnicu na Odjel psihijatrije, gdje i zadržan uz sigurnosne mjere.

Dvostruko ubojstvo u Gospiću, očevid u tijeku
Foto: Hrvoje Kostelac

Od 2014., kad je prvi put zabilježen kao napadač na policiju, Robert je nanizao još tri napada. Dana 30. srpnja 2014. u Zagrebu napao je i lakše ozlijedio četvero zagrebačkih policajaca. Naime, liječnici zagrebačke bolnice Sestre milosrdnice u Vinogradskoj su tražili pomoć i asistenciju policije da Marasa smjeste na psihijatriju. Prilikom asistencije nasilni Maras je šakama nasrnuo na policajce, udarao ih je po glavi i cijelom tijelu. Policajci su tad navodno uporabili obrambeni sprej, koji im i nije bio od neke pomoći. Rabijatni Maras je u konačnici ipak završio u Klinici za psihijatriju Vrapče.

Drugi put je napao policiju u Zagrebu, a potom u Gospiću 2017., i to kad ih je pozvala Hitna pomoć, koja je došla na medicinsku intervenciju u kuću u kojoj je povremeno živio s majkom i bakom. Kako doznajemo, u više od desetljeća zabilježene agresije, umirovljene baka i kći, koje su živjele zajedno, nisu tražile pomoć nadležnog Centra za socijalnu skrb.

UBIO MAJKU I BAKU DOZNAJEMO Ubojica iz Gospića napao četiri policajca dok su ga prevozili u Karlovac na sud!
DOZNAJEMO Ubojica iz Gospića napao četiri policajca dok su ga prevozili u Karlovac na sud!

U Gospiću dan nakon tragedije malo je stanovnika voljno reći išta, iako su svi znali da među njima živi opasan čovjek koji je psihički bolesna osoba. Ponavljaju riječi hvale za pokojnice koje su slovile za vrijedne žene. Obitelj je bila dobrostojeća jer su dio radnog vijeka proveli u Njemačkoj. Ubojica tek treba stići do saslušanja u Karlovcu, pa će i tamo biti odluka hoće li uopće biti zadržan u zatvoru ili prebačen u Zatvorsku bolnicu u Zagrebu. 

