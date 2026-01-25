U subotu, nešto iza 21 sat, žena (54) je najprije verbalno, a potom i tjelesno napala zaposlenika (33) zdravstvene ustanove, u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti
Žena (54) napala i ozlijedila djelatnika bolnice Sveti Duh
Žena koja je u zdravstvenoj ustanovi na Svetom Duhu u subotu navečer napala i lakše ozlijedila zaposlenika (33) te ustanove, uhićena je i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, objavila je u nedjelju Policijska uprava zagrebačka.
U subotu, nešto iza 21 sat, žena (54) je najprije verbalno, a potom i tjelesno napala zaposlenika (33) zdravstvene ustanove, u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti. Pomoć mu je pružio drugi zaposlenik (29) te su napadačicu zajedno spriječili u daljnjem napadu i zadržali do dolaska policije.
Zaposlenik je u događaju ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.
