INCIDENT U ZAGREBU

Žena (54) napala i ozlijedila djelatnika bolnice Sveti Duh

Piše HINA,
Žena (54) napala i ozlijedila djelatnika bolnice Sveti Duh
Zagreb: Klinička bolnica Sveti Duh | Foto: Instagram/Robert Anic/PIXSELL

U subotu, nešto iza 21 sat, žena (54) je najprije verbalno, a potom i tjelesno napala zaposlenika (33) zdravstvene ustanove, u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti

Žena koja je u zdravstvenoj ustanovi na Svetom Duhu u subotu navečer napala i lakše ozlijedila zaposlenika (33) te ustanove, uhićena je i privedena u službene prostorije na kriminalističko istraživanje, objavila je u nedjelju Policijska uprava zagrebačka.

U subotu, nešto iza 21 sat, žena (54) je najprije verbalno, a potom i tjelesno napala zaposlenika (33) zdravstvene ustanove, u namjeri da ga spriječi u obavljanju djelatnosti.  Pomoć mu je pružio drugi zaposlenik (29) te su napadačicu zajedno spriječili u daljnjem napadu i zadržali do dolaska policije.

Zaposlenik je u događaju ozlijeđen te mu je liječnička pomoć pružena u zdravstvenoj ustanovi gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđen.  

