Kaos u slavonskim bolnicama: Zbog poledice više od 150 ljudi ozlijeđeno, neki su i operirani

Jutros su Slavoniju iznenadile ledena kiša i poledica, a posljedice su odmah vidljive na cestama i u bolnicama. Kako su priopćili iz Kliničkog bolničkog centra (KBC) Osijek, primijećen je znatan priljev pacijenata, ponajviše s ozljedama nastalim zbog padova na skliskim površinama. Slična situacija zabilježena je i u Slavonskom Brodu.

“Zbog ledene kiše Osijek je bio gotovo potpuno paraliziran, a hitni prijem je i sada pun”, izvijestila je za središnji Dnevnik HRT-a novinarka Marina Gantar.

Ravnatelj KBC-a Osijek, doc. dr. sc. Krunoslav Šego, istaknuo je kako je ozlijeđenih mnogo, ali da broj još nije dosegnuo rekord iz 2008. godine.

“Od jutros bilježimo pojačan dolazak pacijenata. Do 13 sati zaprimili smo nešto manje od 100 ozlijeđenih zbog padova na ledu, a do ovog trenutka ukupno ih je 154. Četrnaest pacijenata treba biti operirano. Dio smo morali odmah operirati, dok ćemo ostatak zbrinuti sutra i prekosutra”, rekao je Šego.

Naglasio je kako se radi o znatno većem opterećenju u odnosu na uobičajeno stanje te da su odmah povećali broj ekipa na hitnom prijemu i u operacijskom bloku.

U Slavonskom Brodu tanki sloj leda uzrokovao je “debele” probleme građanima.

“Sinoć kad sam došao kući, izlazio sam iz auta i noga mi je odletjela i mislio sam da će do danas to proći, ali pao sam, međutim na nogu ne mogu i evo, tu sam”, rekao je Damir Biondić iz Slavonskog Broda.

Prim. dr. med. Boris Hrečkovski, zamjenik ravnatelja OB-a Slavonski Brod, izvijestio je da se do sada 26 ljudi javilo na opći hitni prijem zbog ozljeda pri padovima, od kojih je četvero primljeno na bolničko liječenje radi operativnog zbrinjavanja prijeloma.

Zbog poledice u slavonskobrodskom području zabilježeno je desetak prometnih nesreća. U jednoj je bilo lakših, a u drugoj teških tjelesnih ozljeda:

“64-godišnji vozač bicikla vozio je po zaleđenom kolniku, izgubio nadzor i pao na kolnik te zadobio teške tjelesne ozljede”, kazao je Mato Pušeljić, voditelj poslova prometne policije PU brodsko-posavske.

U Osijeku je u Zimskoj luci zbog proklizavanja došlo i do prevrtanja vozila za soljenje nogostupa.

“Hvala Bogu, vozač je u redu, čuo sam se osobno s njim. On je sada u bolnici na pregledima, sam je izašao iz traktora, malo je nabio kuk, ali službenu dijagnozu dat će KBC”, rekao je Igor Pandžić, direktor Unikoma Osijek.

Očevidac Vedran Iža dodao je:

“Dečko je solio, skrenuo je po pravilima, ali bočno je počeo klizati i prevrnuo se nekoliko puta. Izašao je na bočni prozor – sva sreća, prošlo je sve u redu.”

Kako je stanje tijekom poslijepodneva počelo normalizirati, građani i dalje upozoravaju na oprez.

“Došao sam sa Jadrana i sada mi je ovdje malo opasno hodati”, kazao je jedan od prolaznika.

“A ništa, dobro je, kako je na Kamčatki, nama je još super”, našalio se drugi. Osječki KBC ponovno apelira na građane: zbog poledice povećan je broj ozlijeđenih pri padovima, stoga je potrebno kretati se oprezno i nositi prikladnu obuću.