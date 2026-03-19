Kosila travu u Ivaniću, ispod kosilice eksplodirao 'zvončić'?!

Policija je objavila detalje nezgode u Zagrebačkoj ulici u Ivanić-Gradu u kojoj je 58-godišnjakinja ozlijeđena prilikom košnje trave.

Nesreća je bila 15. ožujka, a prijavljena je tri dana kasnije. Žena je kosila travu kada je nešto eksplodiralo ispod kosilice. Policija je utvrdila da je riječ o eksplozivnom sredstvu, najvjerojatnije o 'zvončiću'.

- Liječnička pomoć pružena joj je u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je lakše ozlijeđena - zaključila je policija.

